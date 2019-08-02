Freni patlayan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı İzmir'de freni patlayan ve duvara çarparak durabilen kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de freni patlayan ve duvara çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kamuran Yenigün (27) idaresindeki 35 ZE 805 plakalı kum ve çimento yüklü kamyonet, Konak ilçesi Kadifekale Mahallesi 1012. Sokak'tan aşağı inerken freni patladı. Aracı durduramaması üzerine ara yola girmeyi deneyen şoför Yenigün, 3 katlı bir evin merdiven ve duvarlarına çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücü, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra, 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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