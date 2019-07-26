Freni patlayan hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı Arnavutköy’de seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu freni patlaması sonucu şarampole devrildi.

Arnavutköy’de seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu freni patlaması sonucu şarampole devrildi. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar kurtarılırken, yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy İsmet İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PBG 25 plakalı hafriyat kamyonu yolda seyir halindeyken bir anda kamyonun freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu şarampole yuvarlanarak yan yan devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yan devrilen kamyon belediye ekipleri tarafından kaldırıldı

Yan devrilen hafriyat kamyonu içerisinde kalan şoförü gören çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Şoför mahallinden vatandaşlar tarafından çıkarılan ve hafif yaralı olan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinden ilk müdahalesi yapılan sürücü, ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yol üzerine güvenlik şeridi çekerek yol güvenliğini sağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yol üzerine devrilen demir korkulukları kaldırdıktan sonra yan devrilen kamyonu vinçle olay yerinden kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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