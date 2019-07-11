Freni boşalan tır ticari taksiye çarptı: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde freni boşalan tırın ticari taksiye çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Çivril'den Denizli yönüne giden Masum Söylemez (22) idaresindeki 35 MRC 30 plakalı tır, Kaklık kavşağında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak Osman Demiray'ın (63) kullandığı 20 T 0148 plakalı ticari taksiye çarptı, ardından devrildi. Kazada, her iki aracın sürücüleriyle takside bulunan Naciye, Ufuk ve Nazmi Demiray yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü Söylemez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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