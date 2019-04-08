Freni boşalan süt kamyonu kahvehane duvarına çarptı: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde, freni boşalan süt kamyonunun park halindeki otomobil ile bir kahvehane duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Musa Çankır'ın kullandığı 20 AFC 24 plakalı süt kamyonunun, Eziler Mahallesi Atatürk Meydanı'nda seyir halindeyken freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon önce yol kenarında park halindeki 20 FZR 50 plakalı otomobile ardından da bir kahvehane duvarına çarparak durabildi.

Kazada, otomobil içinde bulunan Engin Güngör ve Semih Gündüz ile kahvehane çalışanı Eren Pekacar yaralandı.

Otomobilin içinde sıkışan Güngör ve Gündüz itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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