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Freni boşalan sürücüsüz otomobil inşaat duvarına çarptı

Kahramanmaraş’ta park halinde iken freni boşalan ve yokuş aşağı ilerleyen otomobil, 100 metre sonra karşısına çıkan inşaat güvenlik duvarına çarparak durabildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:33
Freni boşalan sürücüsüz otomobil inşaat duvarına çarptı

Kahramanmaraş’ta park halinde iken freni boşalan ve yokuş aşağı ilerleyen otomobil, 100 metre sonra karşısına çıkan inşaat güvenlik duvarına çarparak durabildi.


Kaza, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ailesini ziyarete gelen Ü.D, 46 HB 214 plakalı otomobilini site önüne park etti. Otomobilin kendiliğinden hareket ettiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. 100 metre ilerledikten sonra karşısına çıkan inşaat duvarının güvenlik duvarına çarparak durabilen otomobil, çevrede paniğe neden oldu.


Dışarıda oyun oynayan torunlarının park halindeki otomobillerinin kazaya karıştığını söylemesi üzerine Ü.D. ile babası Süleyman Mengirlioğlu olay yerine geldi. Hafta sonu olması nedeniyle çocukların yoğun oluğu bölgede otomobilin herhangi bir yaralanmaya neden olmaması sevindirdi.


El freninin çekili olmasına rağmen otomobilin kendiliğinde hareket etmesi yüzünden şaşkına döndüklerini belirten Ü.D ile babası Süleyman Mengirlioğlu, her hangi bir can kaybının yaşanmadığı için mutlu olduklarını söyledi.


Otomobilin ilk etapta çalındığı düşündüklerini söyleyen Mengirlioğlu, “Benim çocuğum bize geliyorlar ve arabayı apartmanın önüne park ediyor. Daha torun geldi ve halasını arabasını yerinde olmadığını söyledi. Ben de arabanın çalındığını tahmin ettim. Sonra dışarı çıktık baktık ki araba inşaatın duvarından girmiş. Allaha şükür bir çoluk çocuğa çarpmamış ve sadece duvara girmiş” dedi.


Otomobilin kendi başına hareket ettiğini gören çocuklardan Süleyman Kaya ise yaşananları söyle anlattı: “Otomobili gördüğümde kendiliğinden hareket ederek yavaş yavaş iniyordu. Belli ki el fireni çekiliydi. Otomobil en sonunda hızlandıktan sonra buraya çarptı ve içeri girdi”.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:33
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