Freni boşalan otomobil eve daldı Batman’ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kaynak yönetimindeki 06 GHD 38 plakalı otomobilin freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar oluştu.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.