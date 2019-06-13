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Freni boşalan otomobil eve daldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
Freni boşalan otomobil eve daldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.


Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kaynak yönetimindeki 06 GHD 38 plakalı otomobilin freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar oluştu.


Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
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