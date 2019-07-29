0553 313 94 23

Freni boşalan minibüs park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yokuşta freni boşalan minibüs, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:04
Freni boşalan minibüs park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yokuşta freni boşalan minibüs, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Şehit Temizer Caddesi dört yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki minibüs, yokuşta yolcu indirdiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Önce uyarı levhalarına çarpan minibüs, ardından park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada park halindeki otomobilde bulunan S.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Freni boşalan minibüs park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
    1. Freni boşalan minibüs park halindeki..
    2. Alaçam’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    3. Eski FBI ajanı: “Sarımsak..
    4. Pakistan'da yağışlar 11 can aldı
    5. Erzincan’da Cami, Çocuk ve Aile..
    6. Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü
    7. Emniyetten 81 ilde radarla hız denetimi
    8. Isparta’da Somalili askerlere komando..
    9. CHP'li başkanların akraba kadrolaşması..
    10. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından..
    11. Futbol: Hazırlık maçı
    12. Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile..
    13. Libya'daki Uluslararası Mitiga..
    14. “Siz beni tanıyor musunuz” dedi, ekmek..
    15. İspanya'dan Cristiano Ronaldo'da..
    16. Alkollü ve uyuşturucu madde kullanan..
    17. Karaciğer hastalıklarına yakalanmamak..
    18. Erdoğan: Merkez ülke hedefimize..
    19. Libya'dan Türkiye'nin tutumuna övgü
    20. 3 kardeşin cinayet zanlısı tutuklandı
    21. Meral Akşener çerez yer gibi adam yiyor
    22. İsrail’den 3 yaşındaki Filistinli..
    23. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    24. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası,..
    25. Serinlemek için baraj göletine giren..
    26. Ambulans ile otomobil çarpıştı, hava..
    27. Denizlispor, Oscar Estupinan ve..
    28. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    29. Ülke genelindeki trafik denetimlerinde..
    30. Sokaklardaki ahlaksızlığa sert tepki:..
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!