Freni boşalan minibüs park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yokuşta freni boşalan minibüs, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yokuşta freni boşalan minibüs, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Temizer Caddesi dört yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki minibüs, yokuşta yolcu indirdiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Önce uyarı levhalarına çarpan minibüs, ardından park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada park halindeki otomobilde bulunan S.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

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