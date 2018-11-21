Freni boşalan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı21 Kasım 2018 Çarşamba 11:09
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta freni boşalan midibüsün trafik ışığında bekleyen 9 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin A'nın kullandığı 46 S 0145 plakalı servis midibüsü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halindeyken midibüsün freninin boşalması nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen 9 araca çarptı.
Kazada yaralanan Mesut Uçansu (32) ve Ömer Çetin (24), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
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