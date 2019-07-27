Freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 2 Yaralı Adıyaman’ın Gerger İlçesinde freni boşalan kamyonet feribot iskelesinde oturan kişilerin üzerine daldı.

Adıyaman’ın Gerger İlçesinde freni boşalan kamyonet feribot iskelesinde oturan kişilerin üzerine daldı.

Kaza, Gerger-Çermik arasında hizmet veren feribot iskelesinde meydana geldi. Ramazan Polat yönetimindeki 27 V 3868 plakalıkamyonet freni boşalıncaferibot iskelesinde yemek yiyen kişilerin üzerine ilerledi.

Yemek yiyen kişilerden 2 kişiye kamyonet çarptı. Yaralılar İbrahim Halil Kutlu ve Ahmet Alak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar daha sonra Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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