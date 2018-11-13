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Freni boşalan kamyon kuyumcu dükkanına girdi!

İstanbul Beykoz’da freni boşalan kamyonun önce otomobillere çarptığı, ardından bir kuyumcu dükkanına girdiği anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

13 Kasım 2018 Salı 00:48
Freni boşalan kamyon kuyumcu dükkanına girdi!

Kaza, Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Rampa aşağı inen bir kamyon, freni boşalınca kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve seyir halindeki bir araca çarptı. Daha sonra bir kuyumcu dükkanına giren kamyon ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Dehşet anları kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rampa aşağı inen kamyonun freni boşalınca kontrolden çıktıktan sonra cadde üzerinde bulunan park halinde ki ve seyir halinde ki araçlara çarpıyor.

Daha sonra kamyon kuyumcu dükkanının dış cephesine çarparak durabiliyor. Çarpmanın etkisi ile kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası kırılarak yere düşüyor.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 00:48
  1. Beykoz
  2. trafik kazası

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