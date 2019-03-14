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Fren ile gazın yerini karıştırdı; ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Bahçelievler’de bir sürücü, seyir halindeyken gazla frenin yerini karıştırınca ortalık savaş alanına döndü.

14 Mart 2019 Perşembe 14:12
Fren ile gazın yerini karıştırdı; ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Bahçelievler’de bir kadın sürücü, seyir halindeyken gazla frenin yerini karıştırınca ortalık savaş alanına döndü. Önce bir otobüse, ardından kaldırıma çıkarak simit tezgahına çarpan otomobil, telefon kutusuna vurarak durdu. Yan yatan araçtan vatandaşların yardımıyla kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Karikatürist Ramis Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yavaş şekilde seyrederken aniden fren ile gazın yerini karıştıran S.Ç. isimli kadın sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce bir otobüse, ardından kaldırıma çıkarak simit tezgahına çarpan sürücünün kullandığı otomobil, telefon kutusuna vurarak durdu. Yan yatan otomobilden vatandaşların yardımıyla kurtarılan S.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.



“Burada bir araç yan yatmış duruyordu”

 

Olayın görgü tanığı esnaf Tahsin Turhan, “Olayı duyup sese çıktık biz, burada bir araç yan yatmış duruyordu. Araç içerisinde bir kadın vardı. Arabayı düzelttik, kadını içinden çıkarttık. Ardından ambulans ve polis ekipleri geldi alıp götürdüler. Kadında ufak tefek sıyrıklar vardı” dedi.



Olay anı kameralara yansıdı

 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücünün aracıyla önce bir simit arabasına çarptıktan sonra kaldırım kenarında bulunan telefon kablolarının geçtiği kutuya çarparak yan devriliyor. Yan devrilen arabayı gören çevredeki esnaf arabanın başına gelerek araç içinde sıkışan sürücüyü kurtardığı anlar görüntülere yansıyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:12
  1. İstanbul
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