0553 313 94 23

Fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar

Antalya’da fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:21
Fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar

Antalya’da fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı.Lastiklere sıçrayan alevleri fark eden otobüs şoförü, yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, Muratpaşa ilçesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Varsak-Lara hattında hizmet veren 07 AY 0270 plakalı halk otobüsünün sol lastiğindeki fren balataları yanmaya başladı. Lastiklere bir anda sıçrayan alevler sonrası dumanların geldiğini fark eden otobüs şoförü Cengiz Kurt, durakta yolcuları tahliye ettikten sonra aracı bölgeden uzaklaştırıp sağa çekti. Kurt’un ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, lastikte çıkan yangını söndürme çalışması başlattı. Polis ekipleri de, yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları esnasında yanan sol arka lastikte patlama meydana geldi. Yaralanın olmadığı yangın sonrası, yol trafiği tekrar açıldı.



“Yaralı yok çok şükür”


Olayı gören sürücülerden Hamza Ali Kuş,“Biz arkasındaydık. Otobüsten dumanlar çıkıyordu. Buraya kadar gelmiş, yolcular yoktu içeride Allah’tan. İtfaiye hemen müdahale etti. Yaralı yok çok şükür” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Usta öğreticiler sorunlarını Ankara’ya taşıdı
    1. Usta öğreticiler sorunlarını Ankara’ya..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif..
    3. Erdoğan: "Vicdanın, ahlakın,..
    4. Esnaf, itfaiye ve orman müdürlüğü..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'deki..
    6. Avusturya'da erken seçimin tarihi..
    7. Fren balataları yanan halk otobüsünde..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya'da 800..
    9. Hatay’da boğulan 2 kardeş Adıyaman’da..
    10. Malezya'dan İsrail'e tünel tepkisi
    11. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, LGS..
    12. Arvas’tan ahır ve ağıl yapımı için..
    13. Jandarmadan kenevir operasyonu
    14. Kasımpaşa'da sağlık kontrolleri
    15. Borsa günü düşüşle tamamladı
    16. TOKİ kura sonuçları son dakika..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Faciaya ramak kaldı! Dev kayalar kent..
    19. Boluspor'da Giray Bulak dönemi
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023..
    21. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    22. Avusturya'da hemzemin geçitkazası: 2..
    23. İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman..
    24. Kamyona çarpmamak için ani fren..
    25. Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5..
    26. Tecavüz ve yaralamadan aranan o sapık..
    27. Soğukoluk Yaylası’nın eski haline..
    28. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis..
    29. Muğla’da 556 mevsimlik işçi işten..
    30. Kiraz diyeti ile fazlalıklarınızdan..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz