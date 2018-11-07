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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kanadalı mevkidaşı Freeland ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland'i telefonla aradı. İki bakanın ortak meselelerin yanı sıra Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki tüm gerçeklerin belirlenmesinde mutabık kaldığı belirtildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 01:22
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kanadalı mevkidaşı Freeland ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, iki bakan arasında gerçekleşen telefon konuşmasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanların birtakım küresel ve iki ülke arasındaki ortak meseleler hakkında konuştuğunu belirten Nauert, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki tüm gerçeklerin belirlenmesi ve cinayete karışanların cezalandırılması konusunda da mutabık kaldılar." ifadesini kullandı.

Savcılık boğularak öldürüldüğünü açıklamıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Nauert ayrıca, İran'a uygulanan yaptırımlar, Nikaragua'nın durumu ile ABD, Kanada ve Meksika arasındaki sınır anlaşmalarının da görüşülen konular arasında olduğunu bildirdi.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 01:22
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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