Fredrik Midtsjö kimdir, nereli kaç yaşında? Fredrik Midtsjö hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Midtsjö transferine ilişkin olarak Galataray’dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile anlaşma sağlandığı belirtildi. AZ Alkmaar'a 3 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Üç yıllık sözleşme imzalanan Midtsjö'nün ise her sezon için net 975 bin avro alacağı kaydedildi.

Fredrik Midtsjö kimdir?

Fredrik Midtsjö 11 Ağustos 1993 tarihnide Norveç'te doğdu. Türkiye Süper Lig kulübü Galatasaray'da orta saha pozisyonunda görev yapan Norveçli profesyonel bir futbolcudur. Midtsjø, profesyonel kariyerine 2010 yılında Norveç kulübü Rosenborg'da başladı. Ranheim ve Sandnes Ulf'ta kiralık olarak çalıştıktan sonra takımlarında düzenli olarak yer aldı, 96 lig maçına çıkıp Rosenborg formasıyla 12 gol attı. 2017'de AZ'ye imza attı.

Midtsjø, uluslararası ilk çıkışını 2016'da yaptı, ancak rekabetçi bir maçta görünmeye devam ediyor. Midtsjø, 16 yaşındaki bir oyuncu olarak Mayıs 2010'da Norveç Kupası'nda çocukluk takımı Stjørdals- Blink'e karşı ilk maçına çıktı. Kısa bir süre sonra resmen Rosenborg ekibinin bir parçası oldu. Ancak yaz boyunca, Rosenborg yeni oyuncular getirdi ve onu sezonun geri kalanı için yerel ikinci kademe Ranheim takımına kiralık göndermeye karar verdi.

Döndükten sonra, ikinci takım için bir maçta bacağı kırıldı ve onu 7 ay dışarıda tuttu. Sakatlığından kurtulduktan sonra, Rosenborg onu 2014 sezonu için başka bir Tippeliga takımı olan Sandnes Ulf'a kiralamanın en iyisi olduğuna karar verdi. Odd ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Steven Lennon'un yerine 30 Mart 2014'te Sandnes Ulf formasıyla ilk rekabetçi maçına çıktı. 30 Nisan'da, Stabæk'i 2-1 yendikleri maçta kulüp adına ilk rekabetçi golünü attı. Midtsjø, Sandnes Ulf formasıyla toplam 28 maçta forma giydi ve kulüp ikinci lige düşerken 5 gol kaydetti.2014 sezonunun ardından .

Kredisinin sona ermesinin ardından Midtsjø, Rosenborg'a geri döndü ve 2015 sezonu için takımın bir parçasıydı. 29 Haziran 2016'da kulüple dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 24 Ekim'de 2016 Tippeligaen'in en iyi orta saha oyuncusu olarak Kniksen Ödülü'ne aday gösterildi ve sonunda takım arkadaşı Mike Jensen'e yenildi.

26 Ağustos 2017'de Midtsjø, Hollanda Eredivisie kulübü AZ'ye açıklanmayan bir ücret karşılığında katıldı ve beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından kendisine 6 numaralı forma atandı. Norveç milli futbol takımına ilk maçına 24 Mart 2016'da Estonya'ya karşı bir hazırlık maçında çıktı. 2016 ve 2017 boyunca ara sıra çağrılmaya devam etti ve iki yıl sonra 23 Mart 2018'de Avustralya'ya karşı bir hazırlık maçında ülkesi için ikinci maçını ve başlangıç ​​olarak ilk maçını oynadı. Kasım 2018 itibariyle, henüz Norveç için rekabetçi bir oyunda yer almıyor.