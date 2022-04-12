Freddy Rincon sağlık durumu nasıl? Freddy Rincon kimdir? Freddy Rincon nereli kaç yaşında?

Gelen son dakika haberlerine göre,Freddy Rincon trafik kazası geçirdi. Bir dönem Real Madrid forması giyen Freddy Rincon, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kolombiya'nın Cali şehrinde yer alan Imbenaco Kliniği'nden yapılan açıklamaya göre Rincon'un kaza sonrasında başına aldığı darbelerden dolayı ameliyata alındığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi

Freddy Rincon sağlık durumu nasıl?

Freddy Rincon'un Kolombiya'nın Cali kentinde kullandığı aracın bir otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Rincon'un hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Freddy Rincon'un geçirdiği trafik kazası sonrası ölüm kalım savaşı veriyor.

Freddy Rincon kimdir?

Freddy Rincon ya da tam adıyla Freddy Eusebio Rincón Valencia 14 Ağustos 1966 yılında Kolombiya, Buenaventura'da dünyaya gelmiştir. Freddy Rincon 1990 ve 2001 yılları arasında Kolombiya milli takımında oynamıştır. Solda, ortada veya ofansif orta saha olarak oynayabilen çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Freddy Rincon Real Madridde oynamaktadır. Freddy Rincon'un Sebastian Rincon adında bir çocuğu vardır. Kulüp düzeyinde Independiente Santa Fé , América de Cali (Kolombiya), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Palmeiras , Santos veKorintliler (Brezilya) görev yaptı.