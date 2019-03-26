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Fransızların çoğuna göre "demokrasi gerileyecek"

Bir ankete göre Fransızların yüzde 48'i Fransa'da, yüzde 47'si Avrupa Birliği'nde (AB) ve yüzde 56'sı dünya genelinde "demokrasinin gelecek senelerde gerileyeceğini" düşünüyor

26 Mart 2019 Salı 17:38
Fransızların çoğuna göre "demokrasi gerileyecek"

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir anket sonucunda, Fransızların yarısından fazlasının "dünya genelinde demokrasinin gelecek senelerde gerileyeceğine" inandığı ortaya çıktı.

Viavoice araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 48'i Fransa'da, yüzde 47'si Avrupa Birliği'nde (AB) ve yüzde 56'sı dünya genelinde "demokrasinin gelecek yıllarda gerileyeceğini" düşünüyor.

Ankette, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade edenlerin oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 50'si, AP'ye, üye ülkelere yasa teklifinde bulunma yetkisi verilmesi gerektiği kanaatine sahip.

Katılımcıların yüzde 59'u da "Avro Bölgesi Maliye Bakanlığının" kurulmasından yana olduğunu belirtti.

Paris İklim Anlaşması'nın Avrupalı ülkeler tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetleyen bir Avrupa Çevre Ajansı kurulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 71 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 66'sı AB'de ortak bir savunma bütçesinin ve müdahale gücünün oluşturulmasını istediğini ifade etti.

Ankete göre Fransızların yüzde 70'i "Avrupa'da düzenlenen seçimleri siber saldırılara karşı korumak için Avrupa Demokrasilerin Korunması Ajansı kurulması gerektiğini" düşünüyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:38
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