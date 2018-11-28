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Fransızların çoğu "sarı yeleklileri" destekliyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 23:16
Fransızların çoğu "sarı yeleklileri" destekliyor

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların çoğunluğu akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yeleklileri" destekliyor.

Odoxa araştırma şirketinin anketinde, Fransızların yüzde 84'ü, yaklaşık 10 gündür ülke genelinde hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden "sarı yeleklilere" destek ve destek son günlerde artıyor.

Ankete göre, ayrıca siyasi partilerin içerisinde bu gruba en çok destek veren yüzde 97 ile aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) oldu. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 92 ve merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) yüzde 77 ile RN'yi takip ediyor.

Fransızların 3'te 2'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çevre, iklim değişikliği ve protestolara ilişkin dün yaptığı açıklamaları dinlediği ancak dinleyenlerin yüzde 78'i konuşmayı ikna edici bulmadı.

Ankete katılanların yüzde 79'u Macron'un akaryakıt vergilerini kaldırmamakta ısrar etmesinin doğru olmadığını düşünüyor.

Macron, protestoların kabul edilemez şiddet olaylarına neden olduğunu vurgulayarak, hedefledikleri reformları gerçekleştireceklerini ve şu an yaşanan sorunların 40 yılın birikimi olduğunu söylemişti.

Çevre ve iklim değişikliğine ilişkin sorunlara çözüm bulmak için ülkenin farklı bölgelerinde harekete geçileceğini ifade eden Macron, bu çalışmalara "sarı yelekliler" adı altına örgütlenen eylemcilerin katılmasını istediğini kaydetmişti.

Macron, akaryakıt vergilerini petrol fiyatlarına göre 3 ayda bir revize edeceğini ve ülkede kömürle çalışan tüm santralleri 2022'ye kadar kapatacaklarını duyurmuştu.

- Fiyatlar yüzde 20 arttı, "sarı yelekliler" sokağa indi

Ülkede "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle geçen cumartesi Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetmiş, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralanmış, 794 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.



Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 23:16
  1. akaryakıt zamları protestoları
  2. anket
  3. Fransa
  4. Macron

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