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Fransızları korku sardı! "Türkler akın edecek"

EURO 2020 Eleme maçında Fransa deplasmanına çıkacak Türkiye için gurbetçilerin stada akın edecek olması rakipte tedirginlik yarattı.

13 Ekim 2019 Pazar 15:06
Fransızları korku sardı! "Türkler akın edecek"

EURO 2020 Elemeleri kapsamında Fransa deplasmanına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, grup liderliğini hedefliyor. Kritik maç öncesinde Fransız basınında çıkan haberlere göre maçın oynanacağı Stade de France'a gurbetçi vatandaşlarımızın akın edeceği ifade ediliyor.

Pazartesi günü oynanacak olan kritik mücadele öncesinde Türkiye'nin ana gündem maddesi olan Barışpınar Harekatı ile alakalı yurtdışından gelen olumsuz ve sert yorumlar nedeniyle gergin olan ortamın tansiyonu iyice yükselmişti.

Gruptaki ilk maçta Fransa Milli Takımı'nın milli marşı okunurken stadta ıslık seslerinin yükselmesi sebebiyle de arada bir anlaşmazlık daha çıkamsı iki takım arasındaki bağların gerilmesine neden olmuştu.

Fransa'daki maça yaklaşık 40 bin Türk taraftarın da geleceği belirtilirken Fransa milli marşının yeniden ıslıklanması halinde gerekli şikayetlerin UEFA'ya yapılacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

20 yaşındaki genç taraftar Atakan Anıl maç ilgili görüşlerini paylaşırken, desteklediği iki takımın karşı karşıya geleceğini belirtirken maçın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti ve Türkiye’nin kazanmasını istediğini ifade etti. İçinde hala Türk olduğunu aktaran Anıl, Fransız olmaktan da mutluluk duyduğunu bildirdi. Bu durumu Fransa’nın bir şeye üzüldüğü zaman kendisinin de üzüldüğünü anlatarak örneklendirdi.

Lille’de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Açıkan da maç hakkındaki görüşlerini paylaştı. Bu maçı uzun süredir beklediğini ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 15:06
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