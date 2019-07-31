0553 313 94 23

Fransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destek

İznik Gölü’nde yürütülen arkeo sismik araştırmalarına Fransa Ulusal Araştırma Ajansı’ndan 48 ay için 410 bin Euro destek geldi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:32
Fransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destek

İznik Gölü’nde yürütülen arkeo sismik araştırmalarına Fransa Ulusal Araştırma Ajansı’ndan 48 ay için 410 bin Euro destek geldi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin Başkanlığında İznik Gölü’nde jeologlarla birlikte sürdürülen araştırmalara Fransa Ulusal Araştırma Ajansı tarafından 48 ay için 410 000 Euro tutarında proje desteği verildi.


İznik Gölü’nün farklı derinliklerinden alınan karot numuneleri ile göl havzasında antik flora ile faunadaki değişimler, bunlara iklimlerin etkisi ve İznik’te yaşanan depremlerin araştırılması maksadıyla Nisan 2019’da başlatılan proje, uluslararası ve disiplinler arası bir şekilde ilerliyor.


Arkeologlar ve jeologlardan oluşan bilim heyetinde BUÜ Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Derya Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz, Arş. Gör. Nur Deniz Ünsal bulunuyor. Heyette ayrıca İngiltere Leicester Üniversitesi, Fransa Grenoble Alpes Üniversitesi, Paris Cite Üniversitesi, Fransa’nın Savoie Mont Blanc Üniversitesi, İsviçre Bern Üniversitesi ve A.B.D. Austin Üniversitesi’nden akademisyenler görev yapıyor.


Prof. Dr. Mustafa Şahin, yürütülen çalışmaların sonunda çok önemli bilimsel bulgular elde edeceklerini ve sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:32
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçücük bir delikten devasa acur yetiştirdi
    1. Küçücük bir delikten devasa acur..
    2. Bakan Pekcan: “Türk konseyi olarak..
    3. 'Akraba' rezaletinin ardından eski..
    4. TİKA Afganistan'da eğitimi..
    5. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli..
    6. Bingöl’de yangın, 300 dönüm kül oldu
    7. Almanya ABD’nin yardım teklifini..
    8. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    9. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
    10. Almanya'da sapık papaza dava!
    11. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
    12. Başkan Demir: “Samsun için var..
    13. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
    14. Borsa ilk yarıda düştü
    15. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    16. AB'den Yunanistan'ın internet..
    17. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    18. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"