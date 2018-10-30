Fransızlar İstanbul Havalimanı'na 'Fransız' kalmadı

Türkiye'nin kurucu partisi olmalarına rağmen her projeye karşı çıkan CHP yine kolları sıvadı ve Danıştay'a gitti. İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı çalışmasının iptal edilmesini istedi.

CHP'nin tüm çabalarına rağmen yapılan ve adı İstanbul olan yeni havalimanı, dünyanın önde gelen markalarının beğenisini kazandı.

Gerçeklere 'Fransız' değiller

Aéroport Marseille resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yapılan havalimanının dünyanın önde gelen kavşaklarından birisi haline geldiğini belirtti.

Dünyanın en büyük havalimanının olduğu da yapılan açıklamada belirtilirken, İstanbul Havalimanı için hazırlanan 'İstanbul Airport - We Are Ready' reklamı da paylaşıldı.