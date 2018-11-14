Fransız ordusu Trump'la fena dalga geçti!

Fransız ordusu Pazartesi günü resmi hesabından yayınladığı bir tweetle dolaylı olarak, yağmur bahanesiyle törene katılmayan ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı.

"Yağmur yağıyor ama azimliyiz"

Twitter hesabından Fransızcadan başka dil kullandığı görülmeyen Fransız ordusu, #MondayMotivation (pazartesi motivasyonu) diye İngilizce etiket açıp Trump’ı hedef aldı. Mesaja İngilizce ‘#MondayMotivation’ diye giren Fransız ordusu, emojiler eşliğinde Fransızca devam edip "Yağmur yağıyor, ama önemli değil, azimliyiz" dedi. Sosyal medya kullanıcıları Fransız ordusunun Trump’ı hedef aldığında görüş birliği etti, zira ABD Başkanı’nın ölen Amerikan askerlerini anma törenine katılmaması sosyal medyada ağır eleştirilere yol açmıştı. Fransız ordusunun twitter mesajı, aynı zamanda ABD ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan gerilimin son göstegelerinden de biri oldu.