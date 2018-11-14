0553 313 94 23

Fransız ordusu Trump'la fena dalga geçti!

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan ABD Başkanı Donald Trump, asker anma törenine yağmur gerekçesiyle katılmamıştı. Fransız ordusu Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımlar ABD Başkanı'nın bu davranışına gönderme yaptı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:24
Fransız ordusu Trump'la fena dalga geçti!

Fransız ordusu Pazartesi günü resmi hesabından yayınladığı bir tweetle dolaylı olarak, yağmur bahanesiyle törene katılmayan ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı.

"Yağmur yağıyor ama azimliyiz"

Twitter hesabından Fransızcadan başka dil kullandığı görülmeyen Fransız ordusu, #MondayMotivation (pazartesi motivasyonu) diye İngilizce etiket açıp Trump’ı hedef aldı. Mesaja İngilizce ‘#MondayMotivation’ diye giren Fransız ordusu, emojiler eşliğinde Fransızca devam edip "Yağmur yağıyor, ama önemli değil, azimliyiz" dedi. Sosyal medya kullanıcıları Fransız ordusunun Trump’ı hedef aldığında görüş birliği etti, zira ABD Başkanı’nın ölen Amerikan askerlerini anma törenine katılmaması sosyal medyada ağır eleştirilere yol açmıştı. Fransız ordusunun twitter mesajı, aynı zamanda ABD ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan gerilimin son göstegelerinden de biri oldu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 07:24
  1. Fransız ordusu
  2. donald trump
  3. yağmur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Bakanlık duyurdu! O kadrolara personel..
    3. Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj..
    4. Dünyanın en büyük 'cüce'si hakim..
    5. Çankırı ve Antalya'da patlayıcı ele..
    6. Fransızlar Trump'la dalga geçti!
    7. İsrail'den açıklama…. ‘Bizi o ülkenin..
    8. PKK’dan başörtüsüne yasak
    9. 'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu'..
    10. Terör örgütü PKK işgal ettiği..
    11. Çin ve ABD'den sonra Almanya da..
    12. Malatya'dan sonra şimdi de Çankırı ve..
    13. 'Derhal oradan kaldırın' Bir milyon..
    14. Feci kaza: Ok gibi saplandı
    15. Korkunç kaza! Duvara girdi
    16. Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı…..
    17. Trump'tan Suudi Arabistan kararı!..
    18. Skandal paylaşım... Büyük tepki yağdı
    19. Galatasaray ve Kasımpaşa arasında dev..
    20. Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    ABD'den flaş Kaşıkçı açıklaması!
    ABD'den flaş Kaşıkçı açıklaması!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı