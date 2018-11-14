Fransız ordusu Trump'la fena dalga geçti!
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan ABD Başkanı Donald Trump, asker anma törenine yağmur gerekçesiyle katılmamıştı. Fransız ordusu Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımlar ABD Başkanı'nın bu davranışına gönderme yaptı.14 Kasım 2018 Çarşamba 07:24
Fransız ordusu Pazartesi günü resmi hesabından yayınladığı bir tweetle dolaylı olarak, yağmur bahanesiyle törene katılmayan ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı.
"Yağmur yağıyor ama azimliyiz"
Twitter hesabından Fransızcadan başka dil kullandığı görülmeyen Fransız ordusu, #MondayMotivation (pazartesi motivasyonu) diye İngilizce etiket açıp Trump’ı hedef aldı. Mesaja İngilizce ‘#MondayMotivation’ diye giren Fransız ordusu, emojiler eşliğinde Fransızca devam edip "Yağmur yağıyor, ama önemli değil, azimliyiz" dedi. Sosyal medya kullanıcıları Fransız ordusunun Trump’ı hedef aldığında görüş birliği etti, zira ABD Başkanı’nın ölen Amerikan askerlerini anma törenine katılmaması sosyal medyada ağır eleştirilere yol açmıştı. Fransız ordusunun twitter mesajı, aynı zamanda ABD ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan gerilimin son göstegelerinden de biri oldu.
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