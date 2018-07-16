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Fransızlar, şampiyonluk kutlamalarına 'Fransız' kaldı! 2 ölü

Fransa'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşması ile birlikte, ülke genelinde yapılan kutlamalarda yaşanan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 292 kişi gözaltına alındı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:55
Fransızlar, şampiyonluk kutlamalarına 'Fransız' kaldı! 2 ölü

Hırvatistan'ı yenerek 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da kutlamalar sırasında çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetti, 45 polis ve jandarma hafif yaralandı.

Kutlama birçok şehirde şiddet olaylarına dönüştü. Frouard'da 3-6 yaşlarında 3 çocuğun yaralanırken, Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde de bir kişinin ağır yaralandı. Strazburg ve Rouen kentlerinde ise göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı, polis, biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

292 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğu için ülke genelinde yapılan kutlamalarda 292 kişi gözaltına alındı.

 

İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

2018 FIFA Dünya Kupası final maçında dün Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa'nın tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etmesi, ülkede coşkuyla kutlanmıştı.

20 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmenin heyecanını yaşayan Fransız futbolseverler, hakemin maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla üstlerinde takımlarının formalarıyla sokaklara akın ederek, "Teşekkürler Maviler", "Dünya Şampiyonuyuz" sloganları atarak büyük sevinç yaşamıştı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:55
  1. Fransa
  2. Dünya Kupası
  3. Şampiyonluk
  4. Kutlama
  5. Olay

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