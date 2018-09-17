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Fransızlar 'Macron başarısız' dedi!

Fransa'da Kantar Sofres Onepoint araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların büyük kısmının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 aylık performansını başarısız bulduğu belirtildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:39
Fransızlar 'Macron başarısız' dedi!

Kantar Sofres Onepoint araştırma şirketinin RTL radyosu için 11-13 Eylül'de yaptığı ve 18 yaşından büyük 1013 kişinin katıldığı araştırmaya göre, ankete katılan Fransızların yüzde 60'ı Emmanuel Macron'un göreve başladığı 2017'nin mayıs ayından bu yana sergilediği performansı başarısız buluyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 19'u Macron'u başarılı bulurken, çok başarılı bulanların oranı yüzde 3'te kaldı.

Ankette, Fransızların yüzde 49'u Macron'un cumhurbaşkanı seçim kampanyasındaki vaatleriyle hükümetteki faaliyetlerinin örtüşmediğini ifade etti. Bu oranın, yılın ilk aylarında yapılan ankete göre yüzde 15 düştüğü belirtildi.

Ocakta yapılan bir başka ankette, Fransızların yüzde 37'si Macron'un bilançosunu olumsuz bulurken, yüzde 35'inin ise olumlu bulduğu ortaya çıkmıştı.

Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun yaklaşık 2 hafta önceki "sürpriz" istifasının ardından Macron'un kamuoyundaki destek oranı da hızlı bir düşmüştü. Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından Paris Match ve Sud Radio için yapılan son araştırmaya göre, Fransız halkının yüzde 69'u Macron'un yönetiminden memnun değil. Bu oran temmuzda yüzde 59 olarak ölçülmüştü.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:39
  1. Fransa
  2. Emmanuel Macron
  3. Anket sonuçları
  4. Macron'u başarısız buluyorlar

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