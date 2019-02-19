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Fransızlar Akdeniz sahilindeki çöpleri topladı

Fransızlar, Akdeniz sahilinde bulunan Narbonne kentinde Pazar sabahı gönüllü olarak denizden kumsala vuran çöpleri topladı.

19 Şubat 2019 Salı 10:46
Fransızlar Akdeniz sahilindeki çöpleri topladı

Fransızlar, Akdeniz sahilinde bulunan Narbonne kentinde Pazar sabahı gönüllü olarak denizden kumsala vuran çöpleri topladı. Denizlerin temizliği için çalışmalar yapan ‘Okyanusları Kurtarma Projesi’ (Project Rescue Ocean) Derneği’nin çağrısına cevap veren halk birkaç saat içerisinde 2 ton çöp topladı.


Fransa’nın Akdeniz sahilinde bulunan Narbonne kentinde vatandaşlar Pazar sabahını sahil temizliğine ayırdı. ‘Okyanusları Kurtarma Projesi’ (Project Rescue Ocean) Derneği’nin organize ettiği sahil temizleme etkinliğine katılan 300 gönüllü, birkaç saat içerisinde 2 ton çöp topladı. Topluluğun 4. kez organize ettiği etkinlik önce sponsor desteği ile verilen sabah kahvaltısıyla başladı. Gönüllüler daha sonra proje yürütücüleri tarafından ödünç verilen eldiven, çanta, kova ve toplama değnekleri ile plajın geniş alanına dağılıp her türlü çöpü topladı.


Toplanan çöplerin bir kısmı geri dönüşüm için ayrılırken dönüştürülmeyecek kısmı ayrı bir konteynere kaldırıldı. Toplamda ise 2 ton çöpün toplandığı öğrenildi. Ailesi ve arkadaşları ile gelenler hem çevreyi temizledi hem de çöp atmamanın ve çevreye daha duyarlı olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Çocukların da katıldığı etkinlikle amacın gelecek neslin de bu hassasiyetle hareket etmesini sağlamak olduğu kaydedildi.



"Maksadımız hem sahili temiz tutmak, hem insanların keyifli zaman geçirmesini sağlamak"


İtfaiye eri olduğu öğrenilen derneğin iki genç kurucusu etkinliğin amacını katılımcılara ve basına anlattı. Dernek Başkanı Schumann proje hakkında, "Akdeniz üzerinde gezip karaya vuran atıkları topluyor ve geri dönüştürüyoruz. Maksadımız hem sahili temiz tutmak, hem insanların müzik ve yiyeceklerle, aile ve arkadaşları ile beraber keyifli zaman geçirmesini sağlamak ve çevre konusunda bilinçlendirmek" ifadelerini kullandı.



"Büyük çöpler çocukları daha fazla etkiliyor"


Derneğin Genel Sekreteri Romain Guerrero ise "Ailemle geliyorum hep, önemli olan genç -yaşlı, aile arasında herkes için bir paylaşım anı olması. Bazı günler çok büyük çöpler topluyoruz ve bu çocukları çok daha fazla etkiliyor. Bir tekerlek lastiği bulunması küçük çöplerden daha fazla farkındalık oluşturuyor" şeklinde konuştu.


Katılımcılar da etkinlik sonrası toplanan çöpleri görünce yaşadıkları kızgınlığı ve rahatsızlığı paylaştı. Bu kadar çöpün denizde ve sahilde bulunmasını “tiksindirici” bulduğunu söyleyen vatandaşlar gelişmiş bir ülkeden beklenen medeniyetin gösterilmediğini, daha bilinçli tüketime geçilmesi gerektiğini ve sadece tüketicilerin değil üreticilerin de bu konuda önlem alması gerektiğini dile getirdi.



"Tiksindim, medeniyet kalmamış"


Etkinliğe katılanlardan biri yaşanan durum hakkında, "Tiksindim, medeniyet kalmamış, doğaya saygı kalmamış, denizde yaşayan hayvanlara saygı gösterilmiyor. Herkes kendini sorumlu hissetmeli, çok işimiz var" ifadelerini kullandı.


Bir başka vatandaş ise, "Bulduklarımız bizi çok şaşırtıyor, yaklaşık 10 tane traktör teker lastiği bulduk. Bunların insanlar tarafından plaja atılma sebebini anlamıyoruz" ifadelerini kullanarak şaşkınlığını dile getirdi.


Etkinliğin en küçük katılımcılarından 6 yaşındaki bir çocuk ise "İyi değil gezegenimiz için, çünkü pis" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:46
  1. doğa

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