Fransız yetkiliye "casusluk şüphesiyle" gözaltı

PARIS (AA) - Fransız Senatosunun bir çalışanı, Kuzey Kore için "casusluk yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir yargı yetkilisi, Fransız Senatosunda üst düzey bir memurun, mart ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, "milletin temel çıkarlarına zarar verebilecek yabancı bir ülkeye bilgi toplayıp teslim ettiği" şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Yetkili, gözaltına alınan Benoit Quennedey isimli kişinin Kuzey Kore için casusluk yaptığından şüphelenildiğini doğruladı.

Quennedey'in, soruşturmayı yürüten Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından sorgulandığı ve evinin arandığı kaydedildi.

Delga yayınevinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Quennedey'in, Fransız-Kore Dostluk Derneği Başkanı olarak son yıllarda birçok kez Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği ve Kuzey Kore hakkında kitap yazdığı aktarıldı.







