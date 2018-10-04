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Fransız uzmandan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması: Hedefine ulaştı

Fransız siyaset bilimci Jana Jabbour, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 02:31
Fransız uzmandan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması: Hedefine ulaştı

Erdoğan'ın Almanya ziyaretini değerlendiren Jana Jabbour, "Ziyareti başarılı kabul edebiliriz, zira koyulan tüm hedeflere ulaşıldı. İlk hedef ekonomiye yönelikti. Cumhurbaşkanı, Almanya'ya gerilim azaltmak ve ilişkileri iyileştirmek istiyordu. Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki 3. büyük ticari partneri ve bu nedenle Almanya'ya ihracat Türk ekonomisi için önemli bir role sahip. Bu hedefe ulaşıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'AB, ABD'nin alternafi durumunda'

Jabbour'a göre Erdoğan, ABD ile ilişkilerin bozulduğu bir dönemde AB ülkeleriyle ilişkileri pekiştirme amacında.

Bu bağlamda Erdoğan'ın amacının siyaseten ABD'ye alternatif arayışı olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Jabbour, Avrupa'nın ABD'nin alternatifi konumunda olduğunu ve Erdoğan'ın ziyaretinin bu açıdan ele alınması gerektiğini savundu.

'Avrupalı liderler Erdoğan ile çalışmalı'

"Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Erdoğan'ı ve Türkiye'yi istedikleri kadar eleştirebilirler ancak şu anda ellerinde Türkiye'ye nüfuz etmek için bir koz yok" diye devam eden Fransız siyaset bilimci, Erdoğan'ın meşru bir lider olduğunu ve Avrupalı liderlerin kendisiyle çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 02:31
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