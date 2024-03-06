Fransız ünlü pasta şefi öyle bir şey yapmıştı ki... İlginç olay: Bu da direkt pastane savaşına dönüştü

1828'de fransız bir pasta şefi remontel, meksikalı memurların siyasi karışıklıklar sırasında mexico city'nin bir banliyösü olan tacubaya'daki dükkanını yağmaladıklarını ve zarar uğradığını iddia etti. remontel, mülküne verilen zararın karşılanması için meksika hükümetinden tazminat talep etti.

meksika hükümeti bu dönem mali istikrarsızlık ve siyasi çalkantılarla boğuşurken, iddiaları hızlı bir şekilde değerlendirmekte zorlandı. 1838'e gelindiğinde olayın gerilimi artmaya başladı ve fransa ile meksika arasındaki diplomatik ilişkiler gerginleşti.

kral louis-philippe yönetimindeki fransız hükümeti, pastane olayını meksika'nın iç işlerine müdahale etmek için bir bahane olarak kullandı. kasım 1838'de amiral charles baudin liderliğindeki fransız kuvvetleri meksika limanlarını abluka altına aldı ve veracruz'daki san juan de ulúa kalesini bombaladı. fransız donanması önemli ölçüde üstündü ve meksika kuvvetleri zaten hali hazırda ekonomik ve siyasi problemlerle uğraştığı için başarılı bir savunma yapamadı. bu abluka ve bombardıman birkaç ay sürdü. diplomatik çabalar nihayetinde mart 1839'da bir çözüme kavuştu. meksika, fransa'ya 600.000 peso tazminat ödemeyi kabul etti ve fransız kuvvetleri geri çekildi.

pasta savaşı'nın kendisi nispeten küçük bir çatışma olsa da, sonrasındaki sonuçlar kalıcı oldu. tazminat ödemeleri, meksika'nın zaten kırılgan olan ekonomisini zorlayarak siyasi istikrarsızlığa ve toplumsal huzursuzluğa katkıda bulundu. dahası, fransız müdahalesi, 1864'te ı. maximilian yönetimi altında ikinci meksika imparatorluğu'nun kurulması da dahil olmak üzere, fransızların meksika meselelerine müdahalesine zemin hazırladı.

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