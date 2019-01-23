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Fransız turistler Meke Gölü'nde kamp yaptı

Dünya turu için 3 çocuğuyla Fransa'dan yola çıkan aile, karavanlarıyla geldikleri Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde mola verdi

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:09
Fransız turistler Meke Gölü'nde kamp yaptı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesine gelen 3 çocuklu Fransız aile, Meke Gölü'nde kamp yaptı.

Fransa'dan yaklaşık 2 ay önce dünya turu için karavanlarıyla yola çıkan Lörc Voorey ve karısı Nariom Voorey ile üç çocuğu Karapınar'a geldi.

Her mevsim bir başka güzel olan Meke Gölü'ne misafir olan Fransız aile, göl kenarında yürüyüş yaptı, çocuklar ise kar topu oynadı.

Fransız aile, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Meke Gölü'nde, çocuklarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı.

Gölde fotoğraflar çeken Lörc Voorey, İtalya, Slovenya, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ı gezdikten sonra 3 hafta önce Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

- "Sessizliği ve güzelliği ile bizleri hayran bıraktı"

Türkiye'de Edirne, İstanbul, Bursa, İzmir ve Denizli'yi gezdikten sonra Konya'ya ulaştıklarını ifade eden Voorey, şunları kaydetti:

"Amacımız İran, Pakistan, Kazakistan gibi bir çok ülkeyi gezmek. Turumuzun ne zaman biteceğini bilmiyoruz. İnsanları tanımak, daha fazla yer görmek ve gittiğimiz ülkelerin kültürlerini öğrenebilmek için büyük bir fırsat. Meke Gölü kar ile birlikte çok güzel olmuş. Sanki gelinlik giymiş gibi. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. Meke Krater Gölü'nü daha önce duymuştuk. Gölde bir gece kamp yaptık. Sessizliği ve güzelliği ile bizleri hayran bıraktı."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:09
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