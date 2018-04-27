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Fransız turist mahalleyi ayağa kaldırdı

Mardin gezisinin ardından otostop çekerek Şanlıurfa’ya gelen Fransız turist, boş arsaya kurduğu çadırla mahalleyi ayağa kaldırdı.

27 Nisan 2018 Cuma 08:24
Fransız turist mahalleyi ayağa kaldırdı

İddiaya göre Mardin gezisinin ardından Şanlıurfa’ya gelen Fransız turist Paillard Chris, mahalledeki kentsel dönüşüm alanında çadır kurarak uyudu. Kamp çadırını fark eden vatandaşlar bölgeye giderek turist ile iletişim kurmaya çalıştı. Türkçe bilmeyen ve Fransızca konuşarak kendisini Chris olarak tanıtan turist, mahallede tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, “Otel ve pansiyonlar dururken bir turist neden böyle bir yerde yatıyor” diyerek durumu polise bildirdi. Fransız turist bunun üzerine çadırını çantasına hızlıca koyarak, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı. 

Mahalle sakini İsmail Baytemur, tedirgin olduğunu belirterek, “Burası kentsel dönüşüm bölgesi, yani bir Fransız’ın gelip burada yatmasına anlam veremedik. İstihbarat mı acaba diye düşünüyoruz. Polisin gelip el atmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:24
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. fransız turist

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