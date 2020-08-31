Fransız spikerden küstah çıkış: Türkiye bizim düşmanımız

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Türkiye'nin bölgede artan gücü ve etkisi Fransa'da bir televizyon kanalında konuşuldu. Kendilerine bakmadan Türkiye'nin Libya'daki varlığını sorgulayan Fransız spiker, "Türkiye'nin orada ne işi var?" diyerek haddini aşan sözler sarfetti.

Erdoğan Avrupalılardan intikam alıyor

Birleşmiş Milletler nezdindeki Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni darbeci general Hafter'den Türkiye'nin kurtardığını aktaran Fransız spiker, "Libya hükümeti yok oluyordu, onları Türkiye kurtardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan idaresindeki Türkiye Libya'da büyük bir zafer kazandı" dedi.

Fransız spiker Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere kendisine çatan Avrupalılardan intikam aldığını söyledi.

Erdoğan'ın bölgeyi İslamileştirmeye çalıştığını ve bunun aşırı derecede sinir bozduğunu belirten Fransız spiker ayrıca Türkiye gelene kadar Fransa'nın Libya'da kazanmak üzere olduğunu ifade etti.

Avrupa Erdoğan'ın merhametine kaldı

Erdoğan'ın göç yollarını kasıtlı olarak Avrupa'ya açtığını kaydeden Fransız spiker, "Bu bir köleleştirme aracı. Erdoğan Avrupa'yı bu yolla köleleştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin yapacaklarının karşısında çaresiz kalan Avrupa ülkeleri tamamen Erdoğan'ın merhametine kaldı" diye konuştu.

"Erdoğan'ın bir Müslüman ve İslamcı olduğunu unutmamalıyız. Erdoğan'ın hedefi Avrupalılara istediğini yaptırabilmek" diyen Fransız spiker Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Libya'da Fransa'yı açık bir şekilde tehdit ettiğini dile getirdi.

NATO'nun etkisi kalmadı

NATO'nun artık bir etkisinin ve gücünün kalmadığını kaydeden Fransız spiker "1991 yılından beri NATO'nun artık varoluş nedeni olmadığını düşünüyorum. Çünkü 1991 yılı Sovyetler Birliği'nin (SSCB) sonu. NATO Sovyetlerin Komunist tehdidine karşı kuruldu ve artık Sovyetler yok." dedi.

Fransız spiker ayrıca ABD'nin gücünü devam ettirebilmek ve hayatta kalabilmek için NATO'yu oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye her yerde karşımıza çıkıyor

Bugün Rusya'dan sonra en büyük tehdidin Türkiye olduğunu dile getiren Fransız spiker, "Türkiye bizim düşmanımız. Suriye'de, Irak'ta, Afrika'da ve Libya'da her yerde karşımıza çıkıyorlar." diye konuştu.