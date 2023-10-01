Fransız soğan çorbası nasıl yapılır? Duymamazlık yapmayın: sadece bir damlası bile el emeğine değecek tarihi çorba!
Fransa ülkesine ait soğan çorbası tarifini arama motorlarından araştırmaya başladı. Fransa ülkesindeki peki tadına doyulmaz Fransız soğan çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Siz siz olun bunu yapın. İşte merak edilenler...
Fransız soğan çorbası hazırlarken lazım olan malzemeler arasında soğan, et suyu, parmesan peyniri ve un yer alıyor. Fransız mutfağının en sevilen yemeklerinden olan soğan çorbası oldukça kolay yapılıyor. Pratik bir tarifi olan Fransız soğan çorbasını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte malzemeleri ve tarifi...
FRANSIZ SOĞAN ÇORBASI TARİFİ!
MALZEMELER
2 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 tepeleme yemek kasığı un
2 su bardağı et suyu
3 su bardağı su
Eğer et suyu kullanmak istemiyorsanız 4 adet karanfili pişme aşamasında tencereye atın ancak blenderdan geçirmeden evvel çıkartın.
Üzeri için
Krokan ekmek
Kaşar veya parmesan peyniri
TARİF
Sarımsağı incecik, Soğanı ise yemeklik doğrayın ve sıvı yağ ile rengi dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun. Kavurduğunuz soğan ve sarımsakların üzerine unu ekleyin ve yaklaşık 2 dakika karıştırmaya devam edin. Devamında üzerine et suyunu ve suyu soğuk olarak yavaş yavaş ekleyin 10 dakikaya yakın kısık ateşte tutun. Çorbanız kaynadığında ocaktan alın ve blenderdan geçirin. (blenderdan geçirmeden önce, eğer karanfil atmışsanız onları çıkartın)
Servis ederken küp küp kestiğiniz ekmekleri tereyağında kavurun, peynirinizi rendeleyin ve ısıya dayanıklı kâselere koyduğunuz çorbanızın üstüne önce krokan ekmekleri sonra da rendelediğiniz peynirleri koyup, peynirler kızarana kadar fırınlayın. (Eğer fırınlama kaseleriniz yoksa benim yaptığım gibi kaşağı yağsız teflon tavada kızartıp, krokanların üstüne koyabilirsiniz)
Not: Bu çorba yapıldığı anda tüketilmesi gerekiyor yani yapınca bir kaç saat sonra bile ısıtsanız ilk andaki gibi olmuyor. Eğer az kişiyseniz tarifi yarıya indirebilirsiniz...Afiyet olsun.
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