Fransız siyasetçi: “Öcalan Kürt Mandela’dır!.. Desteklerimiz onlarla!..”

yeniakit.com.tr Parti de Gauche (Sol Parti) mensubu ve PKK’nın yılmaz müdafii olmasıyla bilinen Fransız siyasetçi Danielle Simonnet, terör örgütü için yürüttüğü çalışmalarını devam ettiriyor.

Kendi ülkesi aylardır yangın yerine dönmüş ve vatandaşları öfke patlaması yaşamakta olduğu halde, muhalif parti ve siyasetçi konumunda bulunmasına rağmen mezkûre Fransız ve rüfekâsının mesaisini acayip bir şekilde Türkiye düşmanlığı üzerine sarf ettikleri de dikkat çekmektedir.

Fransız siyasetçi: “Öcalan Kürt Mandela’dır!.. PKK’lılar özgürlük savaşçılarıdır!..”

Son olarak 2 Mart’ta bir kez daha terörist başı Öcalan için toplanan PKK yandaşları arasına katılan Simonnet, küçük bir insan yığını içinde eline mikrofon alıp meydanda konuşma ve twitter hesabından da paylaşım yaptı. Simonnet şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de demokrasi için, bölge ülkeleri için, Kürt Mandela Öcalan’ın tecridinin kırılmasını talep ediyoruz. Fransa’nın da iştirak ettiği sessizlik suçuna son ver! Kürtler DAEŞ’e karşı özgürlük savaşçılarıdır, desteklerimiz onlarlar!”

Paris’te Avrupalılara “Kürdistan’ı özgürleştirin” talebi ilettiler

Aynı gün içerisinde Ermenistan Kürtleri de terörist başı Abdullah Öcalan için destek gösterisinde bulundular.

Bundan evvel ise Paris’te PKK yandaşları bir başka gösteri husule getirdiler. Burada protesto yapan örgüt yandaşları, açlık grevinde bulunan tüm terör örgütü uzantılarına desteklerini açıkladılar. Ayrıca protestocular, ellerinde taşıdıkları pankartta “Faşizmi kaldırın, Kürdistan’ı özgürleştirin!” mesajı verdiler.