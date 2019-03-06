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Fransız siyasetçi: “Öcalan Kürt Mandela’dır!.. Desteklerimiz onlarla!..”

Yurtdışında PKK yandaşları ve terör sevici Fransız siyasiler gösteriler tertip edip teröristler için çağrıda bulundular.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:36
Fransız siyasetçi: “Öcalan Kürt Mandela’dır!.. Desteklerimiz onlarla!..”

 yeniakit.com.tr Parti de Gauche (Sol Parti) mensubu ve PKK’nın yılmaz müdafii olmasıyla bilinen Fransız siyasetçi Danielle Simonnet, terör örgütü için yürüttüğü çalışmalarını devam ettiriyor.

Kendi ülkesi aylardır yangın yerine dönmüş ve vatandaşları öfke patlaması yaşamakta olduğu halde, muhalif parti ve siyasetçi konumunda bulunmasına rağmen mezkûre Fransız ve rüfekâsının mesaisini acayip bir şekilde Türkiye düşmanlığı üzerine sarf ettikleri de dikkat çekmektedir.

Fransız siyasetçi: “Öcalan Kürt Mandela’dır!.. PKK’lılar özgürlük savaşçılarıdır!..”

Son olarak 2 Mart’ta bir kez daha terörist başı Öcalan için toplanan PKK yandaşları arasına katılan Simonnet, küçük bir insan yığını içinde eline mikrofon alıp meydanda konuşma ve twitter hesabından da paylaşım yaptı. Simonnet şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de demokrasi için, bölge ülkeleri için, Kürt Mandela Öcalan’ın tecridinin kırılmasını talep ediyoruz. Fransa’nın da iştirak ettiği sessizlik suçuna son ver! Kürtler DAEŞ’e karşı özgürlük savaşçılarıdır, desteklerimiz onlarlar!”

Paris’te Avrupalılara “Kürdistan’ı özgürleştirin” talebi ilettiler

Aynı gün içerisinde Ermenistan Kürtleri de terörist başı Abdullah Öcalan için destek gösterisinde bulundular.

Bundan evvel ise Paris’te PKK yandaşları bir başka gösteri husule getirdiler. Burada protesto yapan örgüt yandaşları, açlık grevinde bulunan tüm terör örgütü uzantılarına desteklerini açıkladılar. Ayrıca protestocular, ellerinde taşıdıkları pankartta “Faşizmi kaldırın, Kürdistan’ı özgürleştirin!” mesajı verdiler.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:36
  1. PKK
  2. Fransa
  3. Öcalan

YORUM YAZ

  • DERDE DEVADERDE DEVA12 dk önce
    Cezayir'de 1.5 milyon masum insanı katleden FRANSA ne zamandan beri özgürlük havarisi oldu.Cezayiri 2. fransa haline getirdiler.halen sömürgeleri.Özgürlük dağıtmak istiyorlarsa, cezayir ve diğer afrika ülkelerindeki sömürgelerinden başlasınlar.Abd nin paralı eşkiyaları pkkpyd vs ye destek vermeleri, abd korkusu ve trumpun bölgeye davetine karşılık vermeleri ile izah edilir.Abd sözde kurt sa, bunlar sözde çakal.Dünyanın malumu sömürgeci devletler, kural sınır tanımaz güç ve yalan gösterilerinde tamamen hadlerini aştılar.En arsız utanmaz söylemleriyle, dünya halkları ile dalga geçiyorlar.Dileriz ki belalarını, zulm yaptıkları mazlumlar ile bulsunlar.Er veya geç.Beyinleri ortaçağ pisliğinde kalmış avrupa sapkınları.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 dk önce
    Hadi Oradan Şerefsiz Hain Alçaklar and Avaneleri. Siz Çok Oldunuz. O Yalanlarınıza Kimse İnanmaz. Hiç Şüphesiz. Hepiniz İyi Bir Dersi Hak Ediyorsunuz.
  • NurNur21 dk önce
    Irağa gitsin kürdistan isteyen burası Türkiye tc toprakları çok hevesli iseniz verin topraklarınızdan nasılsa besliyorsunuz alçaklar
  • ermenileri kesenin torunuermenileri kesenin torunu26 dk önce
    %57 akp li ise e birazda kürt kardeslerimi kestigimiz ermenilerin hakkini verelimertkürler kardesimiz Sayin Öcalan deme dimi hatda gay.....seriliAnkara belediye baskani pkk gerilla demedimi bir türk ve eski mhp li olarak bende Sayin Öcalan fransiz madamin dedigine katiliyorum
  • NurNur29 dk önce
    Ay dizin medelananıza köpek ........n b.......k herifler
  • sukrusukru42 dk önce
    Son kaleyi yıkamadınız,Yıkamayacaksınız kahpe haçlılar.

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