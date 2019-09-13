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Fransız şirketi Özbekistan’da güneş enerjisi santrali kuracak

Total Eren şirketi Özbekistan’da 150 milyon avroya 100 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek

13 Eylül 2019 Cuma 18:21
Fransız şirketi Özbekistan’da güneş enerjisi santrali kuracak

TAŞKENT (AA) - Fransız Total Eren şirketi Özbekistan’da güneş enerjisi santrali inşa edecek.

Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız Total Eren şirketi ülkenin Semerkand bölgesinde proje tutarı 150 milyon avro olan güneş enerjisi santrali kuracak.

Kamu-özel ortaklığı ile gelecek sene inşaatına başlatılacak santral, 2021 yılında devreye alınacak. Açıklamaya göre, 100 megavat kapasiteli söz konusu santral, ülkedeki ilk güneş enerjisi santrali olacak.

Projenin fizibilite çalışmaları, finansmanlığını ve inşaatını yapacak Total Eren şirketi, projenin geçerli olduğu 25 yıl boyunca santrali işletecek, santralde üretilen elektrik ulusal elektrik dağıtım şirketi tarafından satın alınacak.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Ekim 2018’de Fransa’ya yaptığı ziyaret sırasında güneş enerjisi santralinin inşası konusunda Özbekistan Hükümeti ile Total Eren arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Nükleer, güneş ve rüzgar santralleri kurarak enerji üretimini çeşitlendirme çabalarını sürdüren Özbekistan'da, 2030’a kadar 25 güneş enerjisi santralinin inşa edilmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde 50'ye yakın termik ve hidroelektrik santral bulunurken, söz konusu santrallerde yıllık yaklaşık 52 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:21
  1. güneş enerjisi santrali
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