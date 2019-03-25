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Fransız senatörlerden "Katalonya manifestosu"

Fransa'da 41 senatör, "Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin İspanya'da baskı gördüğü" iddiasını içerenmanifestoya imza attı- Fransa hükümeti, senatörlerin Katalonya manifestosunu eleştirerek, "İspanya'nın hukuk devletine ve demokrasisine güvendiğini" açıkladı

25 Mart 2019 Pazartesi 22:50
Fransız senatörlerden "Katalonya manifestosu"

MADRİD (AA) - Fransa'da farklı siyasi partilerden 41 senatör, Katalonya sorununa müdahil olarak İspanya'yı "ayrılıkçı Katalan siyasetçilere baskı kurmakla" suçladı.

Fransa'da aşırı sağ dışında, Senatoda temsil edilen tüm siyasi partilerden 41 senatör, Katalonya sorununa ilişkin manifestoya imza attı.

İspanya'yı "Ayrılıkçı Katalan siyasetçilere baskı kurmakla" suçlayan Fransız senatörler, "İspanya ve Katalonya arasında diyaloğun sağlanması için Fransa ve Avrupa Birliği'nden müdahale etmelerini" istedi.

Katalonya sorunu ile ilgili İspanya'daki mevcut durumun "kimseye bir fayda sağlamadığı" savunulan manifestoda, "Katalonya'nın bağımsızlığı meselesinde taraf olmadan ve komşu bir ülkenin siyasi sorunlarına müdahale etmeden Katalonya'da temel haklara ve özgürlüklere saygı gösterilmesini istiyoruz." denildi.

Fransa hükümeti ise söz konusu manifestoya hızla tepki göstererek, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "İspanya'nın hukuk devletine ve demokrasisine güvenildiği" belirtildi.

İspanya Yüksek Mahkemesinde görülen ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin yargılandığı davaya atfen, "Devam eden bir yargı sürecine karışmanın Fransa'nın üzerine düşen bir şey olmadığı" vurgulanan açıklamada, "Fransa, İspanya'nın anayasal çerçevesine saygı gösterme konusundaki kararlılığını yinelemektedir. Bu, Katalonya konusunun da ele alınmasını gerektiren bir hukuk devleti konusudur." ifadeleri kullanıldı.

İspanya hükümeti de aynı şekilde yazılı bir açıklama yaparak, "(Katalonya'daki temel haklara saygı için) başlığı altında 41 senatörün imzaladığı kabul edilemez manifestoya karşı hızlı ve yapıcı cevabından dolayı" Fransız hükümetine teşekkür etti.

Açıklamada, İspanya'nın "Adil ve tarafsız yargılanma hakkı dahil temel özgürlükler ve haklarda güçler ayrılığına dayanan tam bir demokrasi" olduğu vurgulandı.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil, çünkü böyle bir şey ceza yasasında yok." demişti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:50
  1. Fransa
  2. Fransa Dışişleri Bakanlığı
  3. Fransız senatörler
  4. ispanya
  5. Katalonya sorunu

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