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Fransız rejisinden büyük küstahlık! Futbolcularımızın asker selamını ekrana vermediler

Deplasmanda Fransa ile 1-1 sona eren maçta milli takımımızın golünü atan Kaan Ayhan sevincini takım arkadaşları ile asker selamı vererek tamamladı. Fransız rejisi milli futbolcularımızın asker selamını ekrana taşımayarak büyük bir küstahlığa imza attı.

15 Ekim 2019 Salı 10:55
Fransız rejisinden büyük küstahlık! Futbolcularımızın asker selamını ekrana vermediler

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak büyük avantaj sağladı.

Fransa, 76. dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçerken, milli takımımıza beraberliği getiren golü ise 82. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

Ayhan gol sevincini takım arkadaşları ile tribünlere asker selamı vererek tamamladı. Fransız rejisi bu esnada büyük bir küstahlığa imza atarak futbolcularımızın asker selamı verdiği görüntüyü ekrana yansıtmadı.

A Milli Takımın 1-0 mağlup ettiği Arnavutluk maçında da gol sonrasında asker selamı vermesi Fransızları rahatsız etmiş, futbolcularımızın kahraman Mehmetçik'e selam göndermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları, iki ülke arasında oynanacak maçın iptal edilmesi için kampanya başlatmıştı.

Başlatılan çirkin kamyanyaya Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Jean-Christophe Lagarde ve Jean-Luc Mélenchon da destek vermişti.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:55
  1. fransa türkiye maçı
  2. asker selamı

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