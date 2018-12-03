Fransız polisinden orantısız güç! 8 kişi birden öldüresiye dövdü

Fransa'nın başkenti Paris alev alev yanıyor. 17 Kasım'dan bu yana çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı.

Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor ve bununla da yetinmeyip yakın mesafeden biber gazı kullanıyor.

8 polis öldüresiye dövdü

Dün Fransız polisinin göstericilere müdahalesi sırasında bir protestocuyu öldüresiye dövdüğü anlar kameralara yansıdı. Türkiye'de olsa dünya medyasının ortalığı ayağa kaldıracağı görüntülerde 8 Fransız polisinin 1 göstericiyi öldüresiye dövdüğü görülüyor.