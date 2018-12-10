Fransız polisinden orantısız güç!
Fransa'da günlerdir devam eden protestolarda polisin sert müdahalesi devam ediyor. Lyon'da düzenlenen eylemlerde Fransız polisi bir kadını saçından tutup yerlerde sürükledi.10 Aralık 2018 Pazartesi 12:14
Fransa'nın başkenti Paris'te "Sarı Yeleklilerin" başlattığı ve diğer kentlerine sıçrayan protestolar devam ediyor.
Fransa'da akaryakıt zamlarına tepkiyle başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimine karşı öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin protestolarını tüm dünya anbean izliyor.
Gelen bir görüntü, Fransız polisinin göstericilere uyguladığı şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. Lyon kentinde düzenlenen protestolarda polis bir kadını saçından tutup yerlerde sürükledi.
Kaynak: Haber7
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