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Fransız polisinden iki üniversiteye tahliye operasyonu

Fransız polisi, öğrencilerin eğitim reformunu protesto etmek amacıyla blokaj uyguladığı iki üniversiteye operasyon yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:30
Fransız polisinden iki üniversiteye tahliye operasyonu

Fransız polisi, şubat ayından beri blokaj nedeniyle eğitimin yapılamadığı Montpellier kentindeki Paul Valery Üniversitesine sabah saatlerinde operasyon düzenledi ve tahliye etti.

Sabah erken saatlerinde binaya giren güvenlik güçleri, güvenlik önlemi alarak, üniversite binalarında hasar tespiti yaptı. Tatil dönemi olması nedeniyle üniversitede az sayıda öğrenci vardı.

Polis, ülkenin güneyindeki Grenoble Alpes Üniversitesinin bir bölümünü işgal eden öğrencilere de operasyon düzenledi.

Üniversite binasının girişini kapatan yaklaşık 40 öğrenci, gözaltına alınırken sınavların düzenlenmesi için giriş kontrolleri başlatıldı.

Fransa'da şubat ayında Ulusal Meclis'ten geçirilen eğitim reformu ve üniversiteye girişle ilgili değişiklikler, ülke genelinde tepki çekiyor.

Değişikliğe tepki gösteren öğrenciler, çok sayıda üniversite ve fakülte binasını işgal ederek yasanın iptalini istiyor.

Fransız polisi, daha önce de Paris'teki Sorbonne Üniversitesi ve Paris-1 Üniversitesine bağlı Tolbiac kampüsüne operasyon düzenlemiş ve tahliye etmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:30
  1. Sabah
  2. Fransa
  3. Montpellier

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