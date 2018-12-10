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Fransız polisinden çığırından çıktı! Kadını saçından tutup yerlerde sürükledi

Fransa'da günlerdir devam eden protestolarda polisin sert müdahalesi devam ediyor. Lyon'da düzenlenen eylemlerde Fransız polisi bir kadını saçından tutup yerlerde sürükledi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:14

Fransa'nın başkenti Paris'te "Sarı Yeleklilerin" başlattığı ve diğer kentlerine sıçrayan protestolar devam ediyor. 

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepkiyle başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimine karşı öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin protestolarını tüm dünya anbean izliyor.

Gelen bir görüntü, Fransız polisinin göstericilere uyguladığı şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. Lyon kentinde düzenlenen protestolarda polis bir kadını saçından tutup yerlerde sürükledi.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:14
  1. fransa
  2. paris
  3. lyon
  4. polis
  5. macron

YORUM YAZ

  • ihsihs15 dk önce
    Kadın haklarına saygılı! Medeni! Avrupa.
  • NİHALNİHAL38 dk önce
    Darısı bizim polislerimize öyle ayağa kalkmakla olmaz ancak 6 ertelendi ya sonra herşeyin bir maliyeti var eğer gerçekten haksız bir durum var ise o başka ama onunda yeri sokaklardaki taşkınlık değil.İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.Haydutlukla zorbalıkla bir yere varılmaz Ha İnsan değilsen o ayrı o zamanda kötek
  • DoktorDoktor43 dk önce
    Al sana kadın hakları. Küfürizm değil mi kadını cadı diye yakan. Feudal batı kral ve papaz tebası bize özgür ve medeni diye yuturdular. Kafiri BOYKOT
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 45 dk önce
    Evinde otursaydi sürüklenmezdi
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