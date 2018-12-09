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Fransız piyanist Pierre Reach, Tekirdağ'da konser verdi

09 Aralık 2018 Pazar 21:47
Fransız piyanist Pierre Reach, Tekirdağ'da konser verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri" kapsamında, Fransız piyanist Pierre Reach sahne aldı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Salonu'ndaki etkinliğin dördüncü gününde, Fransız piyanist Pierre Reach konser verdi.

Reach konserinde, Franz Schubert, Robert Schumann ve Frederic Chopin'den eserler ile kendi bestelerini icra etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.

Yaklaşık iki saat süren Pierre Reach'in performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.

Konser sonunda piyanist Reach'ye çiçek takdim edildi.

"Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri", 11 Aralık Salı günü piyanist Sofja Gülbadamova'ın konseri ile sona erecek.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:47
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  3. piyano
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