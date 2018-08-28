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Fransız ordusundan o ülkede DEAŞ'a operasyon

Batı Afrika ülkesi Mali'nin Menaka kentinde Fransız ordusunca DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

28 Ağustos 2018 Salı 00:30
Fransız ordusundan o ülkede DEAŞ'a operasyon

Fransız ordusu, Batı Afrika ülkesi Mali'nin Menaka kentinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Oerasyonda DEAŞ üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, iki sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fransız ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Barkhane" operasyonunda görevli Fransız askerlerin, dün gece Menaka kentinde teröristlerin olduğu bölgeye saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde liderlerinden Muhammed Ag Almouner ile bir elebaşının öldürüldüğü, bir kadın ve bir çocuk olmak üzere iki sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca, bir terörist ile 2 sivilin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ordunun askeri operasyonlarda sivil ölümlerine karşı dikkatli olduğu ve sivillerin varlığının tespiti halinde operasyonların iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda iki sivilin nasıl öldüğünün tespiti için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

FRANSA'NIN BÖLGEDE 4 BİNDEN FAZLA ASKERİ BULUNUYOR

Fransa'nın, Sahel bölgesinde 4 binden fazla askeri bulunuyor. 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli harekatın ardından 2014'te "Barkhane" operasyonu başlatılmış, 2013'ten bu yana 22 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti. Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camiadan da destek veriliyor.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer alması, çatışmaların önemli nedenlerinden biri görülüyor.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 00:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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