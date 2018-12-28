0553 313 94 23

Fransız ordusu Suriye'deki kara gücünü inkar edemedi

Suriye'deki Fransız askeri varlığını ve bulundukları noktaları haberleştiren AA, bunu Fransa Genelkurmay Başkanlığına da sordu- AA, "Karada askeriniz var mı yoksa DEAŞ'la sadece havadan mı mücadele ediyorsunuz? Sahada askeriniz yoksa YPG/PKK'ya nasıl destek vereceksiniz?" sorusunu yöneltti- Ortadoğu'da bin 100 askeri olduğu yanıtını veren Fransız Genelkurmayı, Suriye'deki kara gücü varlığını inkar edemedi

28 Aralık 2018 Cuma 16:07
Fransız ordusu Suriye'deki kara gücünü inkar edemedi

PARİS/ANKARA (AA) - YUSUF ÖZCAN- Fransa Genelkurmay Başkanlığı, AA'nın sorusu üzerine Suriye'deki Fransız kara gücünün varlığını dolaylı olarak kabul etti.

AA, 30 Mart'taki haberinde Fransız ordusunun Suriye'de 5 noktada faaliyet gösterdiğini tespit etmiş, önceki günkü haberinde ise bu sayının 9'a çıktığını ortaya koymuştu.

Güvenilir yerel kaynaklara göre, 200 civarı Fransız askeri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bu noktalarda örgütle işbirliği yapıyor. Ancak Fransa, Suriye'de kara gücü bulundurduğunu kabul etmiyordu.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, AA muhabirinin "Karada askeriniz var mı yoksa sadece havadan mı DEAŞ'la mücadele ediyorsunuz? Sahada askeriniz yoksa YPG/PKK'ya nasıl destek vereceksiniz?" sorularına yazılı yanıt verdi.

Fransız birliklerinin Ortadoğu'da terör örgütü DEAŞ'e karşı uluslararası koalisyon nezdinde operasyon yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, "Fransa, 2014'ten bu yana 'Öz Kararlılık' ve 'Chammal' operasyonlarında DEAŞ ile mücadele etmek için deniz, kara ve havadan operasyonlar düzenliyor. Ortadoğu'da yaklaşık bin 100 Fransız asker görev yapıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD'nin kararı, Chammal operasyonunun devamlılığını bu etapta hiçbir şekilde etkilemedi. 'Halifeliğin' bitmesi DEAŞ'in bittiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle Fransa'nın askeri operasyonları devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası koalisyon bünyesindeki DEAŞ karşıtı operasyonlar, 19 Eylül 2014'te Irak'ta DEAŞ'a karşı başlatılmış, daha sonra Suriye'deki DEAŞ hedeflerini de içine alacak şekilde genişletilmişti. ABD, 19 Aralık'ta DEAŞ tehdidinin sona ermesi nedeniyle askerlerini çekeceğini duyurmuş, Fransa ise YPG/PKK'ya destek vermeye devam edeceğini açıklamıştı.

Fransız Savunma Bakanlığının internet sitesinde, Chammal operasyonunun hedefi için "bulunduğu topraklarda DEAŞ’e karşı mücadele eden yerel güçlere askeri destek sağlamak" ifadesi kullanılıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre de Paris yönetimi, Chammal operasyonunu 19 Eylül 2014'te Irak'ta DEAŞ tehdidine karşı özellikle hava saldırılarıyla başlatmış, bir yıl sonra Suriye'deki DEAŞ tehdidini de içine alacak şekilde genişletmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:07
  1. Fransa
  2. Suriye
  3. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buzlar kırılarak kurtarılan köpek yavrusu "Buz" yuvasına kavuştu
    1. Buzlar kırılarak kurtarılan köpek..
    2. Hac kura sonuçları son dakika hac..
    3. Diyanet 2019 hac kura ve durum..
    4. Galatasaray Brezilyalı golcü ile anlaştı
    5. Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu
    6. Hac kura sonuçları isim listesi 28..
    7. MHP’den ittifak açıklaması: Görüşmeler..
    8. TEB'den "yardımcı..
    9. Gürcistan'ın Türk çimentosuna tarife..
    10. Ekipler nefes aldırmıyor! Son anda..
    11. Şekerbank’tan istihdama destek için 20..
    12. KDC'deki ebola salgınında ölenlerin..
    13. Eşya yüklü kamyondan eroin çıktı
    14. BES'in fon büyüklüğü 92 milyar liraya..
    15. Fransız ordusu Suriye'deki kara gücünü..
    16. 2019 hac kura sonuçları Ankara
    17. Savcılık harekete geçti! Portakal'a..
    18. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de 12 katlı..
    19. Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama:..
    20. TFF ile Türkiye Bankalar Birliği..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?