Fransız öğrenciler ‘çevre’ için sokakta

Fransa’nın başkenti Paris’te küresel ısınma konusunda duyarlı olan bir grup öğrenci, okula gitmeyerek Çevre Bakanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Başkent Paris’te bir grup öğrenci ilginç bir protestoya imza attı. Küresel ısınma sebebiyle geleceklerini aydınlık görmediklerini belirten öğrenciler, hükümetin küresel ısınma karşısındaki duyarsızlığını kınamak için eylem başlattı. 16 yaşındaki Greta Thunberg isimli İsveçli öğrencinin başlattığı ‘çevre için Cuma günleri okula gitmeme’ hareketini örnek alan öğrenciler Çevre Bakanlığı önünde oturma eylemi yapıp yol kapattı. Lise ve ortaokul çağındaki öğrencilerin katıldığı eylemde siyasilere, “Büyüklerimizin çoğunluğunun vurdumduymazlığı karşısında, bizim söyleyecek sözümüz var. Bu da ‘Geleceğimiz tehlikede” mesajı verildi.

İsveç, Belçika, Avustralya veya İsviçre’den sonra, Fransız öğrenciler, İsveçli genç öğrenci Greta Thunberg tarafından başlatılan uluslararası çevreyi koruma hareketine katılıyor. Fransız öğrenciler de onlar gibi, Cuma günü okula gitmemek ve yetkililere böyle baskı yaparak, küresel ısınma konusuna eğilmelerini hedefliyor. Öğrenciler bir sonraki adım olarak ise, her Cuma günü hükümete, ne şekilde olduğunu belirtmeden bir "talep" sunmayı planlıyor.

Gelecek Cuma günü Nancy kentinde okula gitmeme eylemini başlatacaklarını açıklayan öğrenciler, her Cuma günü grev yapacaklarını belirtti.