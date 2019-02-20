0553 313 94 23

Fransız milletvekili Sebastien Nadot: "Fransa Yemen'de öldürüyor"

Fransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satışına Ulusal Mecliste açtığı "Fransa Yemen’de öldürüyor" yazılı pankartla tepki gösterdiFransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etmesine tepki göstermek için Ulusal Mecliste "Fransa Yemen’de öldürüyor" yazılı pankart açtı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 02:21
Fransız milletvekili Sebastien Nadot: "Fransa Yemen'de öldürüyor"

Fransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etmesine tepki göstermek için Ulusal Mecliste "Fransa Yemen’de öldürüyor" yazılı pankart açtı.

Nadot, Ulusal Mecliste, hükümetin Yemen’de yaşanan iç savaşa sessiz kalmasına "Fransa Yemen’de öldürüyor" yazılı pankart açarak tepki gösterdi.

Mecliste Yemen'le ilgili hiçbir oturum yapılmadığına dikkati çeken Nadot, Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satmaya devam etmesini de eleştirdi.

2019 bütçe tasarısına karşı çıktığı için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden iki ay önce ihraç edilen Nadot’nun açtığı pankart Mecliste paniğe neden oldu.

Meclis Başkanı Richard Ferrand, Nadot’dan pankartı görevliye vermesini istedi.

Mecliste pankart açmak yasak olduğu için Nadot’nun maaşından kesinti yapılacağı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

 

 

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 02:21
  1. Fransa
  2. Ulusal Meclis
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ferrero’nun okullarla gönül bağı devam ediyor
    1. Ferrero’nun okullarla gönül bağı devam..
    2. AK Parti Sarıyer belediyesi meclis..
    3. Erzincan Besi Organize Sanayi..
    4. Kara yollarında durum
    5. Katar, Suudileri dini siyasete alet..
    6. İstanbul'da sis
    7. Yaylalarda kaçak yapılara önlem!
    8. Efeler Beldiyesi TSM Korosu’ndan..
    9. Maduro askerlere emir verdi!
    10. İDO seferlerine sis engeli
    11. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i iplemedi
    12. NASA komik astronot arıyor!
    13. 20.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    14. ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti!..
    15. İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı
    16. Kritik uyarı! Tarih verildi, bu sefer..
    17. Kritik zirve öncesi telefon görüşmesi
    18. Emekli öğretim üyeleri Rektör..
    19. Mısır'daki intihar saldırısında ölü..
    20. Haiti'de yakalan silahlı kişilerin..
    21. 'Suriye konusunda Türkiye ile aktif..
    22. PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve..
    23. Haluk Alıcık, Bereketli ve Hamzallı..
    24. Avrupa DEAŞ'lıları geri almada isteksiz
    25. Yeni işe alınanlara üç aylık destek
    26. Trump'ın planına soruşturma
    27. Fransız vekilden itiraf gibi protesto:..
    28. İstanbul'da yoğun sis
    29. ABD ile Kore arasında kritik görüşme
    30. CHP'de bir kriz daha... Bu kez gençlik..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı