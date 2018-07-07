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Fransız milletvekili İngiltere'yi böyle aşağıladı!

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde ciddi sıkıntı ve meseleler çıktığına şahit olunurken, vaziyetin iyice çetin bir hale geldiği de görülmeye başlandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:40
Fransız milletvekili İngiltere'yi böyle aşağıladı!

 yeniakit.com.tr 

Aradan geçen zaman içinde İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde ciddi sıkıntı ve meseleler çıktığına şahit olunurken, vaziyetin iyice çetin bir hale geldiği de görülmeye başlandı. Son olarak Fransız cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisinden bir milletvekilinin İngiltere’yi küçümseyen sert sözleri duyuldu.

“AVRUPA FİLDİR, İNGİLTERE İSE FARE”

Theresa May’in geçen gün “dondurucu” sözlerinde Avrupa Birliği’ni Brexit sürecinde inatçılık ederek hayatları tehlikeye atmakla ikazı Fransız milletvekilinin sert tepkisine yol açtı. Macron’un partisine mensup Bruno Bonnell adlı vekil, Theresa May’i AB’yi kendilerine düşmanlaştırmaması gerektiği konusunda uyararak şu ifadeleri kullandı: “Bence o çok tehlikeli bir oyun oynuyor zira bir tarafta bir fil diğer tarafta ise bir fare var. Büyük bir insan grubu var, 500 milyon insan, ve buna mukabil sense sadece bir ülkesin. Bu, kesinlikle eşit olmayan bir ilişki. Gelecek şartlarda bizim güvenliğimiz üzerine bu tehditler oyununu oynamak kesinlikle sorumlu bir davranış değil.

Bonnell böylece Theresa May’i, AB’yi tehdit etmeye kalktığını, yaklaşımının “tehlikeli” ve “sorumsuzca” olduğunu söyledi.

AB KONSEYİ 10 SAAT GÖÇMEN , 15 DAKİKA İSE BREXİT MESELESİNE AYIRDI!

AB Konseyinin 30 Hazirandaki toplantısında hangi meseleye ne denli önem ve ne kadar süre verdiği mevzusu da İngilizlerin gündemine oturdu. Buna göre İngiliz medyasında evvela, Brexit mevzusunun sadece 5 dakika konuşulduğu haberi dolaşıma girdi. Fakat daha sonra Merkel çıkıp, bu iddiayı tekzip ederek aslında 15 dakika konuştuklarını söyledi. Buna mukabil göçmen meselesini tam 10 saat boyunca konuştukları ortaya çıktı.

Merkel ayrıca, İngiltere Başbakanı May’in Almanya’ya geleceğini ve orada daha uzun görüşeceklerini söyledi.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:40
  1. Fransa
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