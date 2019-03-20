Fransız mayın avlama gemisi boğazdan geçti Fransa Donanması’na ait M-653 borda numaralı ‘FS Capricorne’ adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Fransa Donanması’na ait M-653 borda numaralı ‘FS Capricorne’ adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi yönündenÇanakkale Boğazı’na giriş yapan Fransa Donanması’na ait M-653 borda numaralı ’FS Capricorne’ adlı mayın avlama gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğazdan geçişi esnasından Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.