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Fransız mayın avlama gemisi boğazdan geçti

Fransa Donanması’na ait M-653 borda numaralı ‘FS Capricorne’ adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Fransız mayın avlama gemisi boğazdan geçti

Fransa Donanması’na ait M-653 borda numaralı ‘FS Capricorne’ adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.


Ege Denizi yönündenÇanakkale Boğazı’na giriş yapan Fransa Donanması’na ait M-653 borda numaralı ’FS Capricorne’ adlı mayın avlama gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.


Boğazdan geçişi esnasından Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
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