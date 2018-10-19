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Fransız lider Emmanuel Macron'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayının aydınlatılmasını beklediklerini belirtti.

19 Ekim 2018 Cuma 08:42
Fransız lider Emmanuel Macron'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Macron, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci ve Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Macron, "Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici." dedi.

Olayın aydınlığa kavuşturulmasını beklediklerini vurgulayan Macron, Avrupa ülkeleriyle eş güdüm halinde Suudi Arabistan'a siyasi ziyaretleri bir süreliğine erteleme kararı aldıklarını belirtti. Macron, buna örnek olarak da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılma kararını iptal eden Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'i gösterdi.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:42
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  3. cemal kaşıkçı
  4. suudi arabistan
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