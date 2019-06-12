Fransız Le Point yazarına röportaj veren Burak Çileli akit’e konuştu! “Erdoğan batılı gözlemcilerin merceği altında”

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Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kapağına taşıyarak ona “Diktatör” yakıştırmasıyla büyk bir skandala imza atan ve büyük tepki toplayan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu duruma destek vermesiyle daha da şımarıp bu kez Fransa’daki Türklere kin ve nefret kusan “Fransa’nın Time Dergisi” olarak bilinen Le Point’ten Pierre Jovanovic, Araştırmacı-Yazar Burak Çileli’yle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve zindanlarla dolu bir hayattan sonra geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Salih Mirzabeyoğlu hakkında görüştü.

Pierre Jovanovic’in Necip Fazıl ve Salih Mirzabeyoğlu’na dair birçok eski çarpıtılmış bilgilerle dolu uydurma haberi hakkında AKİT’e konuşan Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER) Başkanı Burak Çileli, hem Jovanovic, hem de batılı emperyalistlerle ilgili şunları söyledi:

“Erdoğan’ın her adımını takip ediyorlar”

“Pierre Jovanovic, Türkiye’deki gelişmeleri yakından gözlemleyen, bilhassa Erdoğan’ı her adımında takip eden biri. Ancak Necip Fazıl’ın şahsı ve Salih Mirzabeyoğlu’nun kurduğu fikir sistemi hakkındaki değerlendirmeleri, geçmiş dönemlerdeki yabancı kaynaklı yanlış istihbarat raporlarının izlerini taşıyor. Tıpkı Necip Fazıl gibi İslâmcı bir mütefekkir-ideolog olan Mirzabeyoğlu, yekpare bir ‘İBDA-C örgütü’ kurmuş değildir ki, onun lideri olsun. Nitekim vesayetçi odakların etkisinden kurtulan Yargı tarafından yeniden görülen mahkemesinde, bu hakikat tescil edilmiştir. Onun takipçileri eskiden beri, adem-i merkeziyetçi İBDA hareketi içinde, yine onun kitaplarında öngördüğü birbirinden bağımsız ‘büro sistemi’ ile, her biri kendi alanında ve kendi içinde hiyerarşiye sahip kurumlar hâlinde faaliyet göstermektedirler. Başkanı olduğum YENİNDER bunlardan biridir meselâ. Hâl böyleyken Jovanovic’in beni, olmayan ‘İBDA-C Örgütü’nün ‘yeni lideri’ olarak takdim etmesi, -eğer art niyetli değilse- bir kara mizah örneğidir.

“Yozlaştırma ve manipülasyon amacıyla kullanılmaktadır”

Necip Fazıl’ın Büyük Doğu’su ile başlayan İslâmî bir dünya görüşü geliştirme projesi, Şehid Salih Mirzabeyoğlu’nun İBDA fikir sistemi ile tamamlanmıştır. Geçmişte onunla aynı hapis cezası almış olmam, onun emsâli olduğum anlamına gelmez. Bu tür taktikler, istihbarat örgütleri tarafından bir harekete, o hareketin kifayetsiz muhterisleri üzerinden operasyon yaparak yozlaştırma ve manipülasyon amacıyla da kullanılmaktadır. Mirzabeyoğlu’nun 28 Şubat zihniyetine karşı 1999 senesinde doğrudan meydan okuyarak dikkatleri üzerine çekmesi sonrasındaki dönemde, bunun birçok örneğini yaşadık ve yaşıyoruz.”

Pierre Jovanovic’in gazeteci ve ekonomist kimliğinin yanı sıra dinler tarihi, spiritüalizm ve parapsikoloji alanındaki uzmanlıklarıyla da çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğuna değinen Çileli, yenilenecek İstanbul yerel seçimi hakkında ‘küskünlere’ de şu mesajı verdi:

“Batılı emperyalistler Erdoğan’dan korkuyor”

“Batılı emperyalistlerin bugün Erdoğan’ın temsil ettiği misyonun Türkiye ve Batı üzerindeki dönüştürücü etkisinden korktukları, Jovanovic’in yazısında net bir şekilde görülebiliyor. Eleştirilecek bir çok hususa rağmen büyük düşünüp büyük oynamalıyız.”

Pierre Jovanovic’in yalan ve komplo teorileriyle dolu o skandal yazısı:

Radikal İslâmcı Türk İBDA-C’nin lideri ile “gece yarısı ekspresi” çıkışı buluşma

İstanbul sayesinde, kadınların saçlarının serbestçe havada uçuştuğu ve arkadaşları ile el ele yürüdüğü laik bir İslâm keşfettim. Suudîlerin Fransız halkını her gün kangren eden tamamen hoşgörüsüz ve agresif İslâmından farklı bir Türk İslâmı. Size bir örnek vereyim; şehirdeki herhangi bir kafede bira sipariş edebilirsiniz. Ramazan ayında bile, Fransa’da da görülebileceği üzere, gündelik hayatta büyük bir değişiklik gözlemlemedim. Kısacası Türk İslâmı, Suudîlerin ve Sarcelles, Nanterre ve Grigny’deki küçük uyuşturucu şeflerinin yaymak istediklerinin aksine, bizim alışkanlıklarımızla uyumlu; işgalci ve iki yüzlü değil.

Nasıl olduysa kendimi, Türkiye’de daha radikal bir Türk İslâmını savunan ve bundan dolayı modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk adına daha önceki hükümetler döneminde yönetim tarafından hapse atılmış biri olan Burak Çileli ile bir arada buldum. Önceki yönetimin bu tür fikirler taşıyanlara karşı hiç şakası yoktu!

O gün başlangıçta bu görüşmenin öneminin pek farkına varamamıştım.

“Yazar ve politik şahsiyet Salih Mirzabeyoğlu ve ben, düşüncelerimizden dolayı hapse atıldık” diye anlatıyor Burak Çileli; 1998’de tutuklanan Salih Mirzabeyoğlu’nun (gerçek adı Salih İzzet Erdiş) İslâmî vizyona sahip olmayanlara saldırı ve şiddeti savunan İBDA-C’nin kurucusu olduğunu unutarak!

Onun grubu 2003’te HSBC, İngiliz Konsolosluğu, medyaya (bir TV kanalı), kilise ve sinagoglara saldırılar düzenlemeye devam etti. İstanbul’da alkollü içki servisi yapan bazı kafelere de saldırdılar. Kısacası, çocuklar korosu! Çileli, “hoşgörülü bir İslâm’ı savunuyoruz” diyor!!!

Hoşgörü tanımlarımız aynı değil anlaşılan!

Hürriyet Gazetesi’ne göre, güvenlik uzmanları, Irak’ta ABD askerlerine saldıran ve ABD’nin El-Kaide’nin bir kolu olarak gördüğü Ensar El-İslâm ile İBDA-C’yi ilişkilendiriyorlar.

Muhatabımın yol arkadaşı ve fikir babası meşhur Salih, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 23 Temmuz 2014’te birdenbire hapisten çıkartılıp hemen arkasından 29 Kasım 2014’te Saray’a davet edildi. Bu gelişme, köktenci İslâmcılara yönelik bir mesajdı. Bunlar, ayrıca 15 Temmuz 2016 darbesinde, camilerden harekete geçerek tüm Müslümanları isyana davet edip CIA kuklalarının hakkından gelenler.

Erdoğan temkinli bir karaktere sahip. (Rabia işareti yaparak Müslüman Kardeşler’e de göz kırpıyor hep.) Hepsinden önemlisi vizyon sahibi biri: Mirzabeyoğlu ile bu görüşmesi olmasaydı, belki de darbe gecesi Türkiye’nin sonu farklı olacaktı!

Kesin olan bir şey varsa, o da Erdoğan’ın koruyucu bir meleğe sahip olduğu.

Mayıs 2018’den bu yana öbür dünyada olan Salih’ten sonra, sağ kolu olan Burak Çileli, kendisinden böyle bir şey duymadıysam da, eğer doğru anladıysam fiilî olarak İBDA-C hareketinin başında; CIA ve İngiliz İstihbarat Servisi MI6’nın hapiste görmek isteyecekleri biri. (Çileli, bu videoda Türk televizyon kanalında liderinin ölümü hakkında konuşuyor: https://www.youtube.com/watch?v=E7afoBZUcF4)

Enteresan bir ayrıntı: Onu da cezaevinden çıkaran, yine Erdoğan.

Çileli: “Ben modernizme ve dinde reforma karşı olan Sünnî ve sufî geleneğe mensup farklı bir İslâmcıyım. Fransız Müslümanlarına sesleniyorum; İBDA ideolojisi, geçerli tek reçetedir. Legal olsun veya olmasın diğer gruplar, size politik yahut ideolojik bir model sunamazlar. Bizim ideolojimiz Mirzabeyoğlu’nun yazdığı 67 kitapta bulunmaktadır. Ayrıca, Mirzabeyoğlu’nun üstadı, bugün birçok Türk’ün de takipçisi olduğu, Bergson’un öğrencisi Necip Fazıl’ı da anmak isterim. Erdoğan da konuşmalarında sık sık Necip Fazıl’a atıfta bulunur.”

Çileli’nin bu sözlerine işaret eden bir örnek olarak Amerikalılar, Necip Fazıl’ın siyasetteki bu rolünü Amerikan Dünya Politika Dergisi’nde açıkça belirtiyorlar:

“Recep Tayyip Erdoğan'ın görkemli vizyonunun yavaş yavaş açığa çıkışı...

Necip Fazıl Kısakürek bir türk şairiydi. 1920'li yıllarda, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılıp, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin onun yerini aldığı sıralarda, Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe okurken, filozof Henri Bergson'un takipçisi oldu. Fakat eğitim hayatının sonunda kendini amaçsız hissetti.

Ülkesine geri döndüğünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Batılılaşmacı takipçilerinin, İslâm’ı gerici ve kamusal alanda kökünün tamamen kurutulması gereken bir din olarak gören bakışından rahatsız oldu ve kendini onlardan uzak tuttu. Ağaç adında, muhafazakâr edebî bir dergi çıkarmaya başladı ve günlerini İstanbul’un bohem hayatı yaşayan kesiminde içki, sigara ve kumarla geçirdi. Yasaklanmış sufizm disiplininden bir Şeyhin tesiri altına girmesinden sonra Kısakürek, kendini İslâmcı olarak tanımlamıştır.” (“Erdoğan’ın İlham Perisi: Necip Fazıl Kısakürek Ekolü” başlıklı makalenin devamını bu adresten okuyabilirsiniz: https://www.jstor.org/stable/43554882?seq=1#page_scan_tab_contents )

“Bizden önce” diye devam ediyor Burak Çileli, “İslâmî grupların bir programı yoktu ancak artık şimdi var. Batı bütün ideolojileri denedi, bir tek denemediği İslâm kaldı. Hatırlayın, Halifelik İstanbul’da düştü ve yine buradan doğacak. İstikbâl İslâmındır. İslâmî eskatoloji (tarihin sonu / son devir inancı) Yuhanna İncilinizdeki Apokalips’ten çok farklıdır!”

İnkâr edilemez; Batı için geriye kalan tek şey, artık kendini dönüştürmek.

Burak Çileli’yi dinlerken, İstanbul’da gözlemlediğim kadarıyla Türkiye İslâmının Batı’ya uyumlu olduğuna şahit oldum. Bir çok Türk kadınının da radikallerin bakış açısına göre “açık” giyindikleri İstanbul’da hayatın, kirli ve serseri dolu Paris’tekinden daha güzel olduğunu söylemek isterim. (Not: İstanbul’da tıpkı Viyana’da gibi, yerde yemek yiyebilirsiniz, çok temiz.)

Aynı zamanda da, bankacıların dünyanın kontrolünü bu derece ele geçirme ritminde olduğu günümüzde, bunun sonucunun büyük bir dinî devrime varabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Unutmayın ki François Hollande, Fransa’nın bir gün bölüneceğini açıklamıştı. Bir Fransız Cumhurbaşkanını bile bu kanaate getiren böylesi bir değişimde büyük bir rol oynayacak faktörün, Katolik dini olmayacağı ortadadır. Kiliselerin boş olmasından anlayabilirsiniz bunu.

Erdoğan’ın Müslüman okulları açmak istediği Fransa’da, Macron’un ve onun Amerikalı ve İngiliz dostlarının dayattığı ultra-liberal kapitalizmin vahşiliği, (Suudîler, Katarlılar ve Faslılar vb.’nin de desteğiyle) birincil savunma hattı olan radikal İslâmın yayılmasıyla sonuçlanacak!

Batı politikalarının ölmesi ve buna boyun eğmesi, sadece bir zaman meselesi!

Ancak Türkiye için İslâm’ın şu anda olduğu gibi kalacağını ummaya cüret ediyorum. Zira köktenci İslâmî gruplar, doğrudan veya dolaylı olarak iktidarı ele alırlarsa, ülke çehresini değiştirecektir!

İyi haber şu ki, Erdoğan halefini atamış gibi görünüyor: MİT’in şu anki başkanı Hakan Fidan, kesinlikle ılımlı bir çizgide izlenimini veriyor.”