Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lideliğinde dış politika önemli atılımlar gerçekleştiren Türkiye, vesayet döneminde olduğu gibi çevresinde olan bitene karşı artık ‘fransız’ kalmıyor. Türkiye dünya genelinde en fazla temsilciliği bulunan 5. ülke oldu.

Yıllardır Türkiye’nin uluslarası arenada sürdürdüğü pasif politikaya alışmış emperyalist güçler, Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin süper güç olmak yolunda attığı adımlardan rahatsızlık duruyor.

Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Afrika’da, Yemen’de ve Doğu Akdeniz’de emperyalist batı ülkelerinin karşısına dikilen Türkiye mazlumların hakkını korurken kendi haklarından da taviz vermiyor.

Suriye’de ABD ve Avrupa’nın desteğiyle terör örgütü YPG/PKK’ya kurdurulmak istenen sözde devlete izin vermeyen Türkiye, düzenlediği askeri stratejik operasyonlarla terör koridorunu parçaladı.

Sömürgeci Fransa’nın Libya’da ve Doğu Akdeniz’deki zengin yer altı kaynaklarına konmak için yaptığı girişimleri boşa çıkaran Türkiye, Doğu Akdeniz’de başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği’nin desteğini arkasına alan Yunanistan’a karşı da geri adım atmıyor.

Türkiye hem kendi hakkını hem de Kıbrıslı Türklerin hakkını korumak için dik duruşunu sürdürüyor.

Fransız kanalından dikkat çeken analiz

Bir Fransız kanalı Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Türkiye’ye karşı hasmane bir tutum içerisine girmesinin nedenini ortaya koyan bir analiz yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya vizyonunun anlatıldığı analiz, Türkiye'nin, Fransa’nın sömürge düzenini nasıl tehdit ettiğini ortaya koydu.