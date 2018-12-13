0553 313 94 23

Fransız hükümetinden sarı yeleklilere “gösteri yapmayın” çağrısı

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg’daki silahlı saldırıdan sonra "sarı yeleklilere" yeni bir gösteri düzenlememe çağrısı yaptı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:01
Fransız hükümetinden sarı yeleklilere “gösteri yapmayın” çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg'daki silahlı saldırıdan sonra "sarı yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istedi.

Griveaux, CNEWS televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin, sarı yeleklilerin gösterilerini yasaklamadığını, yasaklaması durumunda da insanların sokağı çıkmasının engellenmesinin zor olacağını belirtti.

Strazburg'daki saldırıdan sonra "sarı yeleklilere" cumartesi günü eylem yapmamaları çağrısında bulunan Griveaux, gösteriyi iptal etmenin “mantıklı” olacağını çünkü polisin son haftalarda çok fazla görev yaptığını söyledi.

Çevre Bakanı François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerin artık tamamen bitmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, sarı yeleklilerin taleplerine cevap verdiğini, bu nedenle eylemlerin sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

"Sarı yelekliler", başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü gösteri düzenleyeceklerini duyurmuştu.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

- Macron'un açıklamaları

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuştu.

- Silahlı saldırı

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltilmişti.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:01
  1. Fransa
  2. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomistler Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi
    1. Ekonomistler Merkez Bankası faiz..
    2. Özel Harekat'ın tatbikatından nefes..
    3. Almanya'da Müslümanlara yönelik..
    4. İkinci 100 günde "ulaştırma ve..
    5. Beyoğlu'ndan 3. Havalimanı'na nasıl..
    6. Pakistan Anayasa Mahkemesi'ne FETÖ..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    8. Diyanet dini istismar eden örgütlere..
    9. Üzerine demir kapı devrilen çocuğun..
    10. Fatih Terim'in "basit yaralama"..
    11. Avrupa'da yine gösteri hazırlıkları..
    12. Gençlik ve sporda 100 günlük eylem..
    13. YHT kazasına ilişkin olay yeri..
    14. Güney Afrika'da iki kişiye..
    15. Silivri'den İstanbul Havalimanı'na..
    16. TBMM KİT Komisyonu
    17. İsrailli Bakan'dan Hamas liderlerine..
    18. BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen..
    19. Avrupa'da derin çatlak! '4M' gücünü..
    20. Avcılar'dan İstanbul yeni havalimanına..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli hepsini görevden aldı
    Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli hepsini görevden aldı

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!